Молодая жена «выселила» Краско из квартиры к бывшей супруге

88-летний актер Иван Краско обещал развестись со своей молодой женой 28-летеней актрисой Натальей Шевель. И слово свое сдержал: в октябре этого года их брак, который продержался три года, был расторгнут. Однако экс - возлюбленные продолжили жить под одной крышей в квартире бывшей жены покойного сына актера Андрея Краско. Дело в том, что своего жилья у Натальи в Петербурге нет, как и постоянной работы. Иван Иванович, который всегда за цивилизованное общение и расставание, торопить с переездом бывшую супругу не стал и терпеливо ждал.

- Я жду пока Наталья Александровна переедет, устроится, тогда и я смогу вернуться к матери моих детей (Наталья Вяль - бывшая третья жена Краско и мать двоих его сыновей Федора и Ивана - прим. Авт.), - поделился ранее с «КП»-Петербург» Иван Краско.

«Не бойся, живи, тебя никто не тронет»

Однако экс-супруги нашли другой выход. Две недели назад актер все-таки переехал к третьей жене, а Шевель осталась жить в их старой квартирой с бывшей невесткой Иван Ивановича. Как говорится: «Новый год – новая жизнь». К слову квартиру, в которую вернулся народный артист, ему выделила администрация еще восемь лет назад, но после развода он оставил ее бывшей жене и детям.

- Квартиру Наташка пока не нашла, денег снимать у нее нет, - рассказал нам артист. - Пусть живет столько, сколько понадобиться. Она боится, конечно, но я ей говорю: «Не бойся, живи, тебя никто не тронет».

И хотя бывшие супруги Краско больше не живут вместе, но видятся регулярно, ведь оба сейчас репетируют театральную постановку, где Краско играет полковника, а Шевель - следователя. Наталья Николаевна к этому относиться спокойно и, по словам артиста, даже подружилась с бывшей соперницей.

Брак актера с Натальей Шевель продержался три года.Фото: Тимур ХАНОВ

- У меня начался новый виток жизни, - радостно рассказал Краско. - Наталья Николаевна стала совсем другой, иначе относится ко всему, она осознала свою ошибку.

Напомним, с Вяль артист прожил десять лет. Супруги расстались в 2011 году, так как Наталья Николаевна нашла себе нового кавалера, который, кстати, был значительно моложе Краско.

- Я привез с собой Клементину (кошка актера – прим. Авт.), а там есть два кота, - поделился Иван Иванович. – Один - Пушкин, а второго еще котенком нашел Ваня во дворе и принес домой. Я зову его Шпингалетом.

«Наташа готовит мне любимою рыбу и грибной суп»

О свадьбе старые - новые влюбленные пока не думают, Иван Иванович предпочитает не торопиться и подчеркивает, что у них отличные, дружеские отношения и покой в семье.

- В день матери я поздравил свою супругу Наталью Вяль, - рассказал Краско. – Сказал: «Ты настоящая мать». Наталья Николаевна у нас все успевает, очень хозяйственная, приготовит и суп, и второе, и убегает на работу. Мои любимые блюда – это рыбка и грибной суп.

На детей Ивана и Федора переезд отца тоже влияет благотворно. У ребят отношения со школой сложные, Краско не раз сетовал, что мальчишки не хотят учиться.

- Раньше я звонил им и подгонял, а теперь я рядом, - говорит артист. – Они приходят из школы и делают уроки.

Иван Иванович мечтает о дочке, но реализовывать эту мечту пока не планирует.

- Мечты мечтами, но надо же и реально на жизнь смотреть, - вздыхает Краско. - Пока мы этот вопрос с Натальей Николаевной не обсуждаем. Поживем, увидим.