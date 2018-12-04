В Петербурге разработали Комплексную схему организации дорожного движения

Пробки, перегруженные дороги, столпотворение на остановках, вечная борьба между велосипедистами и автомобилистами, нехватка светофоров или неудобные пешеходные переходы. К сожалению, все эти проблемы знакомы жителям Петербурга – такова судьба большого города. Однако за улично-дорожную сеть всерьез взялись в Смольном. И завершили разработку большого документа под названием «Комплексная схема организации дорожного движения». В течение ближайших 15 лет по этому проекту собираются разрешить многие проблемы транспортной инфраструктуры Северной столицы.

– Организация движения транспортных средств и пешеходов в Санкт-Петербурге характеризуются сложной дорожной обстановкой, снижением средних скоростей движения, увеличением затрат времени на поездки в наземном транспорте общего пользования, – говорится в документе. – Улично-дорожная сеть города в настоящее время не соответствует объективным транспортным потребностям города по всем основным параметрам – пропускной способности, плотности и связности.

Платных парковок в Северной столице может стать больше.Фото: Олег ЗОЛОТО

Документ стратегического планирования рассчитан на работу до 2033 года. В нем не только подробно изучены все проблемы улично-дорожной сети города, но и расписаны сами варианты их решения. В планах на полтора десятка лет в Петербурге, например, мероприятия по реконструкции дорожных объектов, создание коридоров для общественного транспорта, развитие парковочного пространства, урегулирование грузовых перевозок по городу, развитие условий для движения инвалидов.

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

Для того чтобы улучшить транспортную сеть города, собираются сделать перепланировку на 128 сложных перекрестках и участках магистралей Петербурга. Предлагают пересмотреть схему дорожного движения и режимы регулирования еще по 88 адресам Северной столицы. Кроме того, чтобы повысить пропускную способность улиц, на дорогах общей протяженностью 77 километров планируют организовать одностороннее движение. Ждет изменений и привычная жизнь наземного общественного транспорта. Для него предлагают организовать специальные коридоры движения – выделенные полосы на 128 километрах по всему городу.

Проект рассчитан на три этапа с 2019 до 2033 года. В среднесрочной перспективе, конечно, собираются заняться строительством широтной магистрали с мостом через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц – Восточного скоростного диаметра.

– Основной целью магистрали является обеспечение скоростной удобной связи удаленных южных и восточных районов городской застройки с центром города и между собой, – поясняется в документе.

В Северной столице собираются развивать велоинфраструктуру.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДВУХКОЛЕСНЫЕ

О любителях крутить педали не забыли, и в проекте продумали создание велосипедной инфраструктуры по районам города. Впоследствии сети собираются связать между собой. А в идеале – обеспечить не только межрайонные связи, но и продумать перемещение велосипедистов на общественном наземном транспорте. Для этого автобусы, троллейбусы и трамваи предлагается оборудовать велобагажником.

– Они свяжут велосеть города с пригородными зонами, благоприятными для велопрогулок и места массового проживания с центром города. Подвижной состав НТОП оборудовать велобагажниками предлагается постепенно, одновременно изучая спрос на эту услугу, – отмечается в проекте.

ПАРКОВКИ

Остро стоит и вопрос парковочных мест в центре города. Напомним, что в Петербурге три года назад сделали зону платной парковки. Располагается она в границах между Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Теперь же предлагается включить в платную зону территорию в Василеостровском и Петроградском районе.

– Создание зоны платной парковки является одним из главных шагов на пути снижения трафика в центре Петербурга, снижения количества уличных заторов, разгрузки уличного движения за счет политики стимулирования отказа от личного автотранспорта в пользу транспорта общего пользования, – отмечается в документе.

Пересмотреть систему парковок в городе собираются не только для автомобилей, но и для велосипедов – в том числе у метро, вокзалов и станций пригородного железнодорожного сообщения.

Для наземного общественного транспорта предлагают организовать выделенные полосы движения.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПОМОЩНИКИ ДВИЖЕНИЯ

Собираются вновь взглянуть и на светофоры. Сигнальных устройств в городе станет больше – добавится 372 новых. Кстати, на выделенных полосах для общественного транспорта на светофорах установят приоритетный пропуск. Кроме того, чтобы участники дорожного движения были в курсе транспортной ситуации, в Петербурге планируют установить еще 34 табло переменной информации. Станет больше и камер фотовидеофиксации нарушений на выделенных полосах – еще 183 устройства. Не хватает в Северной столице и пешеходных переходов: в городе собираются сделать еще 24 внеуличных. Например, проходящих над дорогами тоннелей и мостиков или подземные переходы. Необходимы Петербургу и еще 45 транспортно-пересадочных узлов, поскольку в ближайшие 15 лет в городе появятся новые станции метро.

КОНКРЕТНО

Утвердить Комплексную схему организации дорожного движения в Петербурге собираются не раньше конца декабря 2018 года после вступления в силу сопутствующего Федерального закона и проекта закона Санкт-Петербурга, а также утверждения Минтрансом России правил подготовки документации по организации дорожного движения. Кроме того, документ будет рассмотрен на Общественном совете при Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр ХОЛОДОВ, член комиссии по безопасности дорожного движения Петербурга:

- Транспортные вопросы стоят остро в городе. Мы и велодорожки строим, и общественный транспорт развиваем, чего только не делаем, а комплексного подхода до сих пор нет. Поэтому именно его не хватает. Во-вторых, мы всегда пытаемся решать проблемы сегодняшнего дня, когда нужно решать послезавтрашнего – необходим взгляд в будущее.