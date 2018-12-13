Первый альбом Цоя, письмо Марьяне и редкие фото: "Литфонд" готовит большой аукцион вещей лидера группы "Кино"

Очередной аукцион вещей Виктора Цоя пройдет сегодня, 13 декабря, в «Литфонде». На этот раз фанаты легенды русского рока смогут увидеть редкие фотографии своего кумира. А те, кто обеспечен финансово, - еще и купить ценные лоты, в числе которых автограф, письмо и первый студийный альбом.

По мнению генерального директора аукционного дома Сергея Бурмистрова, наиболее ценный лот на сегодняшних торгах личное письмо артиста жене Марьяне. Первоначальная стоимость экспоната 1,4 миллиона рублей.

В описании лота сказано, что вероятнее всего это письмо – последнее послание Цоя супруге.

«Предполагаем, что речь в письме идет о последнем большом гастрольном туре «Кино» в 1990 году и о том колоссальном напряжении и усталости, последовавшем за выступлениями. Гастрольный тур подходил к концу в июне 1990 году. Усталость музыкантов восторг залов никак не компенсировал», - говорит «Литфонд».

Этот альбом уйдет с торгов. Обложку создавал сам Цой. Фото: "Литфонд".

Письмо Виктора Цоя на аукцион принес некий человек, приближенный к продюссерскому центру Юрия Айзеншписа, с которым перед смертью и работала группа «Кино».

Еще один редчайший лот - оригинал-макет дебютного альбома «45», предназначавшийся для тиражирования на «бобинных» магнитофонах. Его первоначальная цена составляет 280 000 рублей. Раритет принес приятель Цоя Роман Баринов. У бывшего студента, который вместе с будущей легендой учился в художественной школе и реставрационном ПТУ, сохранились и редчайшие фотографии Виктора. В частности, фотокарточка на студбилет и семь фото середины 1970-х, где Цою 16-17 лет.

- Этих фотографий нет даже у известных биографов Цоя, - рассказал «КП-Петербург» Сергей Бурмистров. – Что касается альбома – это вещь, которую готовил сам Цой, распространял среди своих друзей. Он его сделал таким, каким видел сам – брал свое фото, шрифты чертил на картоне…

Помимо этого 13 декабря с торгов уйдет автограф Цоя на афише. Здесь он расписался вместе с другими легендами рока – Гребенщиковым и Кинчевым. Начальная цена раритета: 280 000 рублей.

Одно из редких фото, которое выставят на аукцион. Фото: "Литфонд"

«Цоя мало!»

На аукционе сегодня представят и автограф Нобелевского лауреата, поэта Иосифа Бродского. Интерсено, что за него просят всего 55 000 рублей! В то время как Цой дороже почти на 170 000 рублей.

- Нет, есть вещи Бродского, которые стоят миллионы, - рассуждает Бурмистров. – Но ведь ценность автографа зависит от того, где оставлена роспись, кому адресовано послание. При жизни Иосиф Александрович был очень популярным поэтом и его автографов сохранилось достаточное количество. Цоя намного меньше.

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