2018-12-07T10:02:11+03:00
Общество

Десятки хвостатых участников «сражаются» за титул «Собака года» в Петербурге

Чтобы принять участие в конкурсе нужно прислать фото домашнего любимца и рассказать, чем он отличился в этом году
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Десятки хвостатых участников «сражаются» за титул «Собака года» в Петербурге. Фото: ООО «Аллер Петфуд».Десятки хвостатых участников «сражаются» за титул «Собака года» в Петербурге. Фото: ООО «Аллер Петфуд».
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Фотоконкурс «Собака года» от «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» находится в самом разгаре. Несколько десятков участников уже прислали фотоотчеты и рассказали о достижениях своих четвероногих друзей. Среди конкурсантов есть милый шпиц, «разговаривающий» на трех языках, улыбчивый бордер-терьер, охраняющий урожай на грядках, очаровательный колли, проделавший путь в 10 тысяч км, обаятельная аусси, разучившая новый танец и многие другие. Разнокалиберность участников, действительно, огромна, за титул «Собака года» борются йорки и борзые, стаффорды и таксы, самоеды и дворянины.

Напомним, чтобы принять участие в фотоконкурсе «Собака года», нужно загрузить фотографию своего питомца на сайт KP.RU до 17 декабря. В описании к фотографии написать, почему вы гордитесь своей собакой и чем же она отличилась в 2018 году. Чтобы как можно больше друзей проголосовали за вашего пса – поделитесь ссылкой на конкурс в своих социальных сетях. Подведение итогов состоится 19 декабря, а после этого хозяева вместе с хвостатыми призерами встретятся на церемонии награждения, чтобы получить заслуженные награды.

Победителем станет автор, чье фото наберет наибольшее количество лайков на странице конкурса. Главный приз – двухмесячный запас корма премиум класса ALL DOGS, а также слава, любовь поклонников, звания «Собака года» и «Звезда соцсетей». Кроме того, генеральный партнер проекта компания Aller Petfood выберет еще троих счастливчиков в специальных номинациях. Они также получат запасы корма ALL DOGS.

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