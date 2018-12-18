- Деньгами нужно делиться, - говорит на кадрах видеоролика подросток с пачкой денег в руках. Улыбается, а после выбрасывает купюры с третьего этажа торгового центра на первый. Красные и голубые банкноты разлетаются по всему магазину. Одни посетители совсем не обращают внимания на разбросанные вокруг бумажки. Другие же напротив, сбегают с эскалатора, чтобы успеть за нужной купюрой.

Этот видеоролик из Петербурга, пересылаемый в месенджерах, не оставил равнодушными простых горожан. Настолько, что гневные комментарии в адрес несовершеннолетнего Деда Мороза не заставили себя долго ждать.

- Людям денег на хлеб не хватает, а это мажор взял родительские деньги и швыряет, - написали пользователи в соцсетях.

Подросток из Петербурга выбросил полмиллиона рублей с третьего этажа ТЦ.

Однако сам главный герой ролика 17-летний ученик 11 класса Марк уверяет: он не мажор! Ролик – постановка, да все эти деньги не настоящие! Ну почти все.

- Всего мы выбросили 600 000 рублей, - рассказал «КП-Петербург» школьник. - Это были напечатанные деньги, но несколько купюр все же были настоящими. Но это деньги не моих родителей, я их сам заработал. Давно занимаюсь SMM (продвижением интернет-сайтов, - Прим.ред.).

Правда, сколько и какую часть заработанных денег подросток выбросил на ветер – не уточнил. По словам Марка, его выходка была заранее согласована с охранниками торгового центра. И руководство ТЦ позволило Марку и друзьям развлечься подобным образом.

- Я веду свою страницу в Инстаграмм, там публикую разные постановочные ролики. Этот станет одним из них, скоро «залью» его, - рассказал школьник. – И я ни в коем случае не мажор, который хочет унизить людей. Цель ролика одна – показать, что деньгами нужно делиться.

Кстати, ролик с разбрасыванием денег этим летом снимали другие петербургские подростки. Компания несовершеннолетних каталась по Невскому проспекту, и выбрасывала из окна доллары. Ребята уверяли, что деньги настоящие, а прохожих, которые встречались им на пути, называли бомжами, которые никогда не смогут увидеть такие деньги.