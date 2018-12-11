«Это все переживания о любви и семье»: Мажор, открывший охоту на красавиц, объяснил одной из жертв свои вспышки гнева

Романы с 32-летним мажором из Петербурга Олегом (имена изменены – прим.ред.) у девушек начинались, как сказка о Золушке, а заканчивались по сценарию «Синей бороды». Что уж говорить, плэйбой умел красиво ухаживать – дорогие подарки, заграничные курорты и стихи. Но в один миг красавец превращался в чудовище. После нескольких свиданий парень месяцами удерживал девушек в своей квартире и жестоко избивал. На счету «мстителя» минимум пять жертв. Для одной из них - 21-летней содержанки Ирины - свидание с Олегом, по версии следствия, закончилось кровавой расправой. От побоев девушка скончалась дома у плэйбоя. С тех пор мажор в бегах.

Ирина стала единственной, кто скончался от избиений мажора. Сейчас силовики предполагают, что к содержанке Олег подошел с особой жестокостью из-за ее съемок в порнофильмах. В кино для взрослых девушка снималась под псевдонимом Eva Kay. А мажор избивал красавиц именно потому, что разочаровался в женщинах, считая, что им нужны только деньги. Поэтому он и решил проучить всех содержанок, открыв на них настоящую охоту.

Девушка скончалась от побоевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сами девушки такое большое количество жертв плэйбоя объясняют просто – «мы боялись идти в полицию». Папа мажора – влиятельный в Петербурге бизнесмен, выходец из милиции. Мама – владелица фирмы элитных вин. Олега один раз даже судили за побои, но он отделался условным сроком. А потом хвалился этим перед следующими жертвами. Но после того, как одна из девушек скончалась, красавицы все же решились рассказать об ужасах, с которыми столкнулись в отношениях с плэйбоем. А одна из них и вовсе сама решила открыть на него охоту.

- Всем девушкам надо объединиться и не бояться его, - пояснила «КП» Елена. – Я думала, что с его семьей бороться бессмысленно. Но сейчас надо доказать все его издевательства.

В качестве доказательств Елена поделилась с «Комсомолкой» перепиской с Олегом, где он объясняет свои вспышки гнева.

- Просто … [плохой человек] я, - написал Олег. – Вечно в своих переживаниях о любви и семье. Обострение нервное у меня, а не сексуальное было, к сожалению.

Девушка снималась в фильмах для взрослыхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, Олег признавался девушке, что поднимал руку и на свою мать.

- Раскрошил ей полкоридора, - написал плэйбой. – Я без настроения.

Сейчас поисками мажора занимается уголовный розыск. В следственном комитете уголовное дело поставили на особый контроль. Сами же жертвы уверены, что Олег уже давно бежал за границу.

Если вы знаете, где сейчас находится подозреваемый, обратитесь к силовикам по телефону: +7 (812) 233-02-02, +7 (812) 573-44-20, +7 (963) 246-82-81 или 02.

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