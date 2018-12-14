Илья Авербух о Елизавете Туктамышевой: «Она достойна попасть в сборную»

Елизавета Туктамышева - фигуристка, благодаря которой в полку любителей фигурного катания прибыло. Причем, в основном это мужчины. Катание чемпионки мира и Европы 2015 года будоражит кровь. И не только из-за сложнейших элементов в программе, но и откровенными образами на льду. В финале Гран-при в Ванкувере петербургская красавица заняла третье место, и все с нетерпением ждали ее появления на чемпионате России. Однако на днях стало известно, что 21-летняя Елизавета не выступит на соревнованиях из-за болезни.

Сегодня в Петербург приехал фигурист и продюсер Илья Авербух, и мы поспешили узнать у него о самочувствии спортсменки.

- Я только приехал в Петербург, у Лизы еще не был, - рассказал «Комсомолке» знаменитый спортсмен и тренер Илья Авербух. - Я желаю ей в первую очередь скорейшего выздоровления. В этом сезоне группа Алексея Мишина поработала очень хорошо: и Лиза Туктамышева, и Софья Самодурова блестяще выступили в Гран-при и показали максимум, что смогли.

Известно, что у Туктамышевой сразу после Канады диагностировали воспаление легких и госпитализировали в одну из клиник Петербурга. Тренер фигуристки подтвердил, что она пропустит чемпионат России, а успешное выступление именно на этих соревнованиях гарантировало ей попадание в сборную.

- Считаю, что Елизавета Туктамышева еще в первой половиной сезона завоевала право попасть в сборную и отобраться на чемпионат Европы, - отмечает Авербух. – На чемпионат Европы она должна поехать, несмотря на пропуск чемпионата России. Хотя, конечно, решение принимать не мне, а тренерскому совету, который состоится сразу после соревнований.

liza_tuktik Мне без разницы, я буду продолжать бороться, потому что у меня лучшие тренеры, друзья, болельщики и я просто люблю этот спорт всем сердцем. I don't care, I'll be fighting no matter what, because I have best coaches, friends and fans. I love this sport so so so much.

Заслуженный мастер спорта вспоминает, что таких случаев было много. В прошлом году, например, другая фигуристка - Евгения Медведева пропускала чемпионат России, но было принято решение об ее участии в чемпионате Европы. В свое время и Евгений Плющенко проиграл чемпионат России, но Федерация приняла решение, что именно он будет представлять Россию в командном турнире Олимпиады.

- Таких историй много, когда путевка дается не по спортивному принципу, а по решению тренерского совета, - уверяет Авербух. – У Лизы все победы еще впереди.

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