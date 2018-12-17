Милонов нашел у дома «адовый ларечек», где детям продают пиво и просроченную газировку

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Виталий Милонов сходил за пивом, а торговцы грозят дефицитом спиртного перед Новым годом 00:00 00:00

Воскресным вечером депутат Госдумы Виталий Милонов, который приехал на выходные домой, в Петербург, отправился за пивом. К его удивлению, пенное спиртное ему продали. Хотя на часах было одиннадцать.

Контрольной депутатской закупке подвергся ларек в поселке Ленсоветовский, один из пяти, стоящих напротив дома №284 по Московскому шоссе.

– Ранее ко мне обратились местные жители и сказали, что здесь круглые сутки торгуют пивом, причем продают алкоголь и детям, – рассказал «Комсомолке» Виталий Валентинович. – Люди пытались приструнить торговцев сами, но их откровенно посылали куда подальше. Пообещал, что разберусь.

Вечером 16 декабря парламентарий вместе с местными активистами отправил несовершеннолетнюю девушку (дочь одного из них) в тот самый ларек. Девочка вернулась с полторашкой.

– Я не поверил, решил проверить сам, – делится депутат. – Пришел туда в одиннадцать вечера и говорю: «Дайте-ка мне пивка». Продали. Даже по кассе смог оплатить.

Напомним, хотя федеральный закон разрешает торговать горячительным с восьми утра до одиннадцати вечера, в Петербурге и Ленобласти нормы строже: «лавочку» закрывают в десять, а открывают в области в девять, в городе в одиннадцать утра.

– Когда мне выбили чек, мы представились и сказали, что снимаем это все на камеру, – рассказывает парламентарий. – Но нам ответили, что сейчас приедет некий Нугар и всем даст денег – и нам, и полиции. Вот только нам денег не надо, мы принципиальные: вызвали полицию по «112» и стали ждать. Тогда нас попытались закрыть в этом ларьке и дать сигнализацию: мол, придет охрана, и будете им объяснять, что здесь делаете.

Но так просто закрыть Милонова и его спутников не удалось. Глубокой ночью подоспели люди в форме, начали оформлять протоколы и изымать спиртное. Хозяин павильона так и не явился, сославшись на день рождения то ли брата, то ли свата.

В ожидании людей в форме депутат нашел на прилавках просроченную газировку. Фото: Виталий Милонов

В ожидании людей в форме депутат нашел на прилавках просроченную газировку, а также сделал вывод, что павильон стоит здесь и потребляет электричество незаконно: «свет явно воруют».

– Взял этот адовый ларечек под контроль, – подытожил Виталий Валентинович.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Денис ЛАКТИОНОВ, вице-президент Адвокатской палаты Ленинградской области:

– Запрет на продажу алкоголя по ночам есть, но его просто игнорируют, пользуются необязательностью исполнения закона. Это не проблема, купить ночью спиртное в мелкорозничных магазинах. Если раньше еще пытались какими-то пакетиками прикрыть, то теперь делают это совершенно спокойно. Вероятно, таких торговцев просто не преследуют те, кто должен. Может, в силу возможностей. А, может, из-за собственной заинтересованности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ленобласти запретят разливать спиртное по ночам

Шокирующее для любителей горячительного заявление сделал в своем «Инстаграме» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Теперь ночи в регионе станут намного «трезвее»: круглосуточную продажу в розлив запретят даже в ресторанах (подробности)

В Петербурге в магазинах в жилых домах ограничат торговлю спиртным

В июне Комитет по законодательству петербургского ЗакСа сделал очередной шаг в сторону трезвости: одобрили запрет продажи горячительного на вынос по ночам. И хотя в действие законопроект пока так и не вступил, на очереди – новый, еще более суровый: депутаты предлагают очистить от бутылок и банок с градусами магазины, расположенные в жилых домах (подробности)