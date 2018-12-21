2018-12-21T09:06:07+03:00
Дом. Семья

Упитанная нерпа поселилась под мостом в центре Петербурга

Зоозащитники просят не тревожить релаксирующее животное [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербург встретить Новый год приплыла нерпа Фото: Центр реабилитации морских млекопитающихВ Петербург встретить Новый год приплыла нерпа Фото: Центр реабилитации морских млекопитающих
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Возле одного из мостов в центре Петербурга обнаружилась нерпа. Животное обустроилось на льдах рядом с проталиной в реке. Нерпа с виду упитанная и вполне себе здоровая. Зоологи пока что наблюдают за ней и пытаются определить, случайно она заплыла или решила посмотреть на Северную столицу. А может и встретить здесь Новый год.

- Вот такая симпатичная молодая, скорее всего ладожская нерпа живет рядом с одним из мостов в центре Петербурга. Благодарим за это сообщение сотрудников охраны моста. Это очень важная информация для кропотливо собираемых нами данных о возможности перемещения кольчатой нерпы из Ладоги в Финский залив и обратно, - рассказали в группе Фонда друзей балтийской нерпы.

Нерпа поселилась под мостом в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Нерпа поселилась под мостом в центре ПетербургаФото: СОЦСЕТИ

Так как пока что определить вид нерпы зоологам не удалось, они не тревожат животное. Вполне возможно, что оно самостоятельно доберется до своего дома в Ладоге или Балтийском море. Петербуржцам тоже не стоит трогать животное. Надо чтобы нерпа отдохнула на своем пути.

Вообще, эти очаровательные существа давно облюбовали реки и каналы Петербурга и периодически приплывают. Весной, когда начался сезон корюшки, несколько нерп поселились возле рыболовных сетей. А самая известная нерпа Северной столицы по имени Крошик так вообще не хотел расставаться с людьми.

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