Упитанная нерпа поселилась под мостом в центре Петербурга

Возле одного из мостов в центре Петербурга обнаружилась нерпа. Животное обустроилось на льдах рядом с проталиной в реке. Нерпа с виду упитанная и вполне себе здоровая. Зоологи пока что наблюдают за ней и пытаются определить, случайно она заплыла или решила посмотреть на Северную столицу. А может и встретить здесь Новый год.

- Вот такая симпатичная молодая, скорее всего ладожская нерпа живет рядом с одним из мостов в центре Петербурга. Благодарим за это сообщение сотрудников охраны моста. Это очень важная информация для кропотливо собираемых нами данных о возможности перемещения кольчатой нерпы из Ладоги в Финский залив и обратно, - рассказали в группе Фонда друзей балтийской нерпы.

Нерпа поселилась под мостом в центре ПетербургаФото: СОЦСЕТИ

Так как пока что определить вид нерпы зоологам не удалось, они не тревожат животное. Вполне возможно, что оно самостоятельно доберется до своего дома в Ладоге или Балтийском море. Петербуржцам тоже не стоит трогать животное. Надо чтобы нерпа отдохнула на своем пути.

Вообще, эти очаровательные существа давно облюбовали реки и каналы Петербурга и периодически приплывают. Весной, когда начался сезон корюшки, несколько нерп поселились возле рыболовных сетей. А самая известная нерпа Северной столицы по имени Крошик так вообще не хотел расставаться с людьми.