Обманутая дольщица, рассказавшая Владимиру Путину про убийство мужа, ушла со встречи с губернатором

Обращение жительницы Петербурга Аллы Авдеевой к президенту Росси Владимиру Путину во время пресс-конференции всколыхнуло всю Северную столицу. Женщина пробралась на встречу как внештатный сотрудник рязанской газеты и пожаловалась президенту, что стала обманутой дольщицей и обвинила вице-губернатора Петербурга Игоря Албина в том, что она сдает в эксплуатацию недостроенные дома. При этом женщина заявила, что они с мужем привлекали внимание к проблеме, и из-за этого ее супруга убили в 2015 году. А преступников за три года так и не нашли.

«Я НЕ БУДУ СИДЕТЬ С НИМИ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ»

Владимир Путин пообещал разобраться в этой истории. И уже на следующий день Аллу пригласили в Смольный на встречу с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. Глава Северной столицы планировал вместе с застройщиками, своими подчиненными и дольщицей обсудить все ее проблемы и представить отчет о работе. Но встреча неожиданно закончилась, так и не начавшись.

- Проблема обманутых дольщиков - это не проблема, это настоящее горе, - начал разговор с Аллой Александр Беглов. - Но уверен, что мы найдем решение.

Алла Андреева пытается доказать - ее мужа убили застройщики

В этот момент Андреева решила прервать губернатора и заявила, что не будет продолжать общение.

- Вы позвали на встречу людей, за которыми я за одним столом сидеть не могу, - пояснила Ала. - Проводить встречу в таком формате нет смысла. Прошу перенести ее. Я готова пообщаться с вами лично.

На встречу с губернатором Андреева взяла с собой письма других дольщиков. В это время они стояли с одиночными пикетами у входа в администрацию губернатора. Поэтому общественница предложила пригласить их для общения. Но ей отказали. Это вызвало негодование у Аллы. На ее возмущение кто-то выкрикнул из зала: «А не надо было Владимира Владимировича обманывать на всю страну!».

На этом вся встреча закончилась. Алла Андреева передала губернатору письма и скрылась из зала.

Дольщики боролись с зстройщиками с помощью митингов Фото: vk.com/gorodnews

«АЛЛУ АНДРЕЕВУ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ»

Будет ли новая встреча Аллы Андреевой с губернатором пока неизвестно. Ранее общаться с Аллой Андреевой после ее обращения к президенту отказался вице-губернатор Игорь Албин.

- Прежде, чем врать президенту, следовало подойти к зеркалу, посмотреть на себя и вспомнить, что свою квартиру товарищ Андреева получила в 2017 году и обманутым дольщиком не является, - написал Игорь Албин. - Вспомнить про обращения к Дональду Трампу, президенту США с жалобой на Россию, вспомнить, что и журналист она сомнительный (мы пытались найти хоть одну публикацию этого автора, увы, нам это не удалось). Мне очень неловко об этом говорить, но вся «деятельность» Аллы Андреевой напоминает самопиар. Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства я не буду. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!

Мужа Аллы убили три года назад

К слову, с версией о том, что выступление Аллы Андреевой было направлено против Игоря Албина, соглашаются некоторые депутаты.

- Я с Игорем Албиным часто не соглашаюсь, но вся эта история абсолютно мерзостная заказуха, - поясняет депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник. - Тут много мерзостного. Клановые разборки. Это абсолютное желание дискредитировать человека просто пользуясь тем, что президент не в знает подробностей. Мне как человеку кажется все это мерзко. Неприлично. Я не осуждаю Аллу. Возможно, ее используют. Возможно, она делает все осознанно. Но Алла, не будучи корреспондентом явно никакой рязанской газеты, вдруг получает возможность задать вопрос на пресс-конференции президенту, где это может сделать 1 из 27. Вы верите в такое совпадение. Это фейковая история, в которой прозвучали некоторые фамилии на всю страну. Я прекрасно понимаю Албина. И очень жаль, если он уйдет в такой ситуации. Это значит, что такими мерзкими способами можно выдавить человека с должности.