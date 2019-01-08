Адвокат Аршавина: Моего клиента и Алису Казьмину могут развести в течение месяца

Брак футболиста Андрея Аршавина и журналистки Алисы Казьминой давно трещал по швам. История любви роковой брюнетки и успешного спортсмена началась в 2013 году. В сентябре 2016 они поженились, в феврале 2017 на свет появилась Есеня. Для футболиста дочка стала четвертым ребенком, для Алисы – третьим.

Аршавин и Казьмина расписались в петербургском загсе на Английской набережной. Фото: инстаграм.

Казалось, что Аршавин одумался и стал примерным семьянином. До тех пор, пока Алиса не узнала про адюльтер мужа с моделью Екатериной, который продолжался целый год. Тогда брак футболиста повис на волоске. В первый, но не последний раз.

После того Аршивина не раз замечали в компании милых дам. И всегда события развивались по одному сценарию. Алиса твердила о разводе, прославленный футболист слезно вымаливал прощение. Говорил, что пойдет на все, лишь бы сохранить семью.

Аршавин и Казьмина в 2013 году.Фото: Тимур ХАНОВ

Последний скандал разразился в декабре. Экс-футболист весело проводил в компании моделей, катаясь по центру Петербурга на ретивом жеребце. Вероятно, именно это стало последней каплей.

- Мы с Андреем давно развелись, - заявила на днях Аршавина и закрыла свой инстаграм. «Пока не уляжется пыль», - написала она.

Адвокат футболиста рассказал «Комсомольской правде», что пара к нему не обращалась.

- Ни он, ни она за помощью не обращались. Возможно, что развод был без споров. Если истец и ответчик с этим разводом согласны, суд в течение месяца мог расторгнуть их брак без выяснения мотивов, - объяснил адвокат Павел Волошин. – К тому же, вряд ли Аршавин усыновлял детей, который были у Алисы до их брака. У них ведь есть свой отец.

Какие еще сюрпризы подготовил Аршавин, вновь вошедший в список холостяков, остается только гадать. 1 января спортсмен вернулся в «Зенит» и возглавил международный проект «Сириус». Футболист будет участвовать в зенитовских тренировочных лагерях для талантов со всей России и отвечать за культурное воспитание юных игроков. Чему их сможет научить Аршавин – большой вопрос. До своих родных детей бомбардиру нет никакого дела. Недавно Юлия Барановская, его первая жена, рассказала, что уже пять лет он не общается со своими наследниками – Артемом, Яной и Арсением.

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