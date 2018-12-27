После распоряжения Беглова голодавшие метростроевцы вышли из-под земли

СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-27T08:26:02+03:00

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История с объявившими голодовку метростроевцами пока поставлена на паузу. После вчерашнего распоряжения Александра Беглова, вице-губернатор Николай Бондаренко съездил на строящуюся станцию «Театральная», где бастовали рабочие и убедил их прекратить акцию, заверив, что город решит вопросы с выплатой зарплаты.

- Предложенный временный компромиссный вариант устроил метростроителей, голодовка завершилась, - сообщает пресс-служба Смольного.

Но если рабочие поехали по домам, то Бондаренко на месте устроил совещание с руководством компании «Метрострой». В первую очередь был поднят вопрос о своевременной выплате зарплаты сотрудникам предприятия и подрядных организаций, а во вторую, вице-губернатор потребовал нормализовать ситуацию с работами по прокладке тоннелей.

Сейчас строительство Лахтинско-Правобережной линии подземки продолжено в обычном режиме, ситуацию на личный контроль взял врио губернатора города Александр Беглов.

Напомним, что накануне, 26 декабря, несколько десятков проходчиков отказались подниматься наверх из шахты, требуя выплаты многомесячных задержек по зарплате. Также вчера стало известно, что в руководстве «Метростроя» произошли изменения.