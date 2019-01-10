Жители Петербурга открыли «замурованную» дверь в «советский Новый год»

Граффити с изображением двери в «советский Новый год» появилось на углу Невского и Суворовского проспектов 5 января. Рисунок сразу превратился в местную достопримечательность. В социальных сетях появились десятки фотографий картины уличного художника Паши Каса. Однако произведение радовало прохожих недолго. Спустя пару часов на граффити обратили внимание коммунальщики. Творчество талантливого юноши они не оценили. Блюстители чистоты стен петербургских домов «замуровали» дверь толстым слоем краски.

Граффити уничтожили спустя сутки. Фото: «Центральный район за комфортную среду обитания» в «ВКонтакте»

Новость возмутила петербуржцев. В социальных сетях они оставляли гневные комментарии, осуждая сотрудников ЖКХ за вандализм. «Серость, убогость и посредственность объявили войну яркости, таланту и творчеству», - написал кто-то из пользователей.

ПОСТ СДАЛ – ПОСТ ПРИНЯЛ

Жители города решили собственными силами бороться с несправедливостью. Чтобы вновь открыть дверь в Новый год, граждане вооружились монетками. Неравнодушные прохожие пытались расчистить рисунок. Кто-то проводил у стены пять минут, кто-то двадцать. Вскоре сквозь слой казенной краски стал проглядывать силуэт школьницы.

Александр взял щетку вместо монет.Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр стал одним из тех, кто взялся восстанавливать стрит-арт. Мужчина шел по Суворовскому проспекту и заметил старания людей с российским рублем в руках. По счастливой случайности дома у него завалялась небольшая щетка.

Жители Санкт-Петербурга решили вернуть граффити городу.

- Я художника не знаю. Но мне сам факт очень не нравится. То, что граффити закрасили – чистой воды вандализм. Я такое не люблю. Я за свободное творческое выражение, - поделился с «Комсомольской правдой» доброволец. – Я уже давно тут. Устал, конечно. Не знаю, хватит ли меня до конца. Может, кто-то еще подойдет.

Александр провел у стены несколько часов.Фото: Артем КИЛЬКИН

К вечеру 10 января новогодний рисунок почти полностью показался из-под краски. Хочется верить, что труды петербуржцев были не напрасны и коммунальщики оставят граффити в покое.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Под угрозой уничтожения оказалась еще одна работа уличных художников. Речь идет о граффити с кадром из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Он украсил стену трансформаторной будки на Литейном проспекте в ноябре прошлого года. Граффитисты изобразили сцену, в которой актриса Наталья Крачковская снимает парик и произносит фразу: «И тебя вылечат, и меня вылечат». Новая картина стала ответом на закрашенный ранее портрет рок-музыканта Юрия Шевчука.

В среду, 10 января, появилась информация о том, что до мая текущего года стену должны вновь закатать. Причиной тому стала анонимная жалоба неизвестного, который забраковал «очередную халтурную роспись». На защиту рисунка встал Депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок. Он заявил, что это граффити стало знаменитым на всю страну и его можно считать жемчужиной уличного искусства.

Граффити "Иван Васильевич меняет профессию" на Лиговском проспекте.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Изображение не носит экстремистского характера, не содержит каких-либо варварских надписей и не угрожает безопасности жителей. Так зачем его закрашивать? – разводит руками Четырбок.

Он предложил опросить местных жителей и узнать их мнение о рисунке. Парламентарий уверен, что они выскажутся в поддержку изображения.