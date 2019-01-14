2019-01-14T08:35:24+03:00
Общество

Смольный в одной картинке объяснил петербуржцам, почему полезно убирать снег лопатой

Раз, два, три, четыре – поможем коммунальщикам очистить город
Петр КИБЕР
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Чистить снег лопатой - это не только приятно, но и полезно.Чистить снег лопатой - это не только приятно, но и полезно.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Добрый юмор, ирония, сарказм или издевательство – жители Петербурга никак не могут определиться с наглядным пособием от городского комитета по благоустройству, который в одной картинке рассказал, почему убирать снег лопатой полезно для здоровья.

- Махать лопатой - это не только труд, но еще и работа над физическими данными организма! Что тут скажешь, движение - жизнь и вдвойне удовольствие, когда на зимнем воздухе! – говорится в посте, опубликованном в соцсетях комитета.

На прикрепленной к сообщению картинке наглядно показано, как убирающий совковой лопатой снег мужчина прокачивает свои мышцы. При активной работе на свежем воздухе работают мышцы живота – можно убрать появившееся от сидения в офисе брюшко и накачать пресс, а также дельтовидную мышцу, бицепсы, квадрицепсы, предплечье и так далее.

Убирай город - развивай свое тело. Фото: Комитет по благоустройству СПб

Убирай город - развивай свое тело. Фото: Комитет по благоустройству СПб

Авторы картинки не забыли упомянуть, что за час физической работы сжигается 440 килокалорий, что равняется двум порциям картошки-фри.

Впрочем, не все горожане восприняли юмор, и предложили чиновникам самим выйти и помахать лопатой, тем более, что инструмент у них уже есть.

- Вот пускай этот самый комитет берет лопаты в руки и чистит наши дворы. Может еще и зарплатой своей они поделятся и лопатой? – комментируют петербуржцы в соцсетях.

Поюморили жители Северной столицы и над мотивацией.

- А я дура, абонемент на фитнес купила. Хожу, напрягаюсь... А тут вон оно чё, - пишет Марина Матвеева в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Насколько помогла инициатива чиновников комитета по благоустройству с уборкой снега в Петербруге - не сообщается. Напомним, что ранее, недовольный работой коммунальных служб врио губернатора Петербурга Александр Беглов, вручил чиновникам «лопаты Беглова», предложив лично чистить улицы города.

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