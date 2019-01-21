"Я всех их помню": В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере

Утром в понедельник, 21 января, городской суд города Петрозаводск в Карелии выслушал последние слова обвиняемых по делу о гибели 14-ти подростков на Сямозере. На одном из предыдущих заседаний свои слова уже сказали глава Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко и инструктор Павел Ильин. На этот раз выступили остальные четверо обвиняемых.

- Я всех их помню, - выразил слова скорби по детям начальник лагеря Вадим Виноградов, стоя за решеткой в зале суда.

Инструктор Валерий КруподерщиковФото: Артем КИЛЬКИН

Один из инструкторов, проходящий по делу Валерий Круподерщиков заявил, что во время трагедии делал все, что от него зависело в этой ситуации.

Директор лагеря Елена Решетова не признала свою вину в гибели подростков на СямозереФото: Артем КИЛЬКИН

Директор лагеря Елена Решетова в своем заключительном слове приводила много аргументов о том, что детское учреждение всегда имело хорошую репутацию: жалоб не поступало, проверки всегда проходили успешно. Также она отметила, что в момент трагедии находилась за тысячи километров и не была осведомлена о ситуации, намекая, что вина в этом начальника лагеря Виноградова.

В Петрозаводске суд выслушал последние слова обвиняемых по делу о гибели подростков на Сямозере.

Заместитель главы Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович, которую судят за халатность, говорила о том, что с момента гибели 14 подростков изменилось законодательство, но добавила, что это слишком поздно.

Последнее слово заместителя Роспотребнадзора Карелии Людмилы КотовичФото: Артем КИЛЬКИН

- Я не понимаю, как должна отвечать за то, что мои действия или бездействия никак не связаны с трагедией. Не считаю себя виновной. Я знаю, что не виновна. Мне не стыдно смотреть родителям в глаза, - высказалась Котович.

Также на судебном заседании присутствовали две матери погибших детей. По их словам, они ожидают, чтобы все запрошенные прокуратурой сроки для обвиняемых были исполнены. Кроме того, родительницы считают, что многих, кого стоило наказать за смерть их детей, не привлекли к делу.

Окончательное решение по делу о гибели 14 подростков на озере Сямозеро состоится 18 марта.

Напомним, что трагедия произошла в детском лагере в Карелии 18 июня 2016 года. Тогда 47 детей и четверо взрослых отправились на водную прогулку на каноэ и надувном плоту в непогоду. На озере разыгрался шторм и оба каноэ перевернулись. В результате 14 подростков утонули.

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