Роспотребнадзор Петербурга оштрафовал школу, где тараканы падали в еду к ученикам

Роспотребнадзор нашел в школе 291 Красносельского района Петербурга тараканов. И оштрафовал руководство учебного заведения.

Клич о том, что школу атаковали усатые, в соцсетях бросили сами ученики. Подростки жаловались, что находят таракашек не только в коридорах учебного заведения, но даже в посуде во время обеда! Делились фотоснимками насекомых и раздавали советы, как не принести неприятный подарочек к себе в дом.

- Мы знаем об этой проблеме, - признавался «КП-Петербург» директор школы Олег Марфин. – Боремся с ней сентября. Перед Новым годом проводили дезинсекцию, но это не помогло полностью избавиться от тараканов.

По мнению руководства школы, усатых в школу занесли вместе с макулатурой. Ее сбором учебное заведение занимается регулярно. Однако в Роспотребнадзоре не стали разбираться, откуда в 291-й появились насекомые. И постановили исправить ошибки.

- Составлен протокол об административных нарушениях по ст.6.4 КоАП РФ, - пояснили в ведомстве. – Выдано предписание о проведении дезинсекции помещений школы.

Классы будут протравливать. А еще в школе полностью избавятся от цветов в горшках – работники учебного заведения предполагают, что в них могут скрывать насекомые.

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