Тур Эмина в США отложен из-за следствия, связанного с Трампом

Американский тур Эмина Агаларова оказался на грани срыва. Запланированные четыре концерта в городах США и Канады певец отложил потому, что попал под подозрение местных прокуроров в связи с «политической историей». По мнению спецслужб Америки, в 2016 году Агаларов якобы вмешался в выборы президента США. Теперь они намерены его допросить, а чем это закончится, неизвестно.

- Из-за того, что есть риск, что нас не выпустят из страны до завершения следствия Мюллера, которое длится уже полтора года, к моему большому сожалению, нам пришлось отказаться от четырех концертов в Америке и Канаде, - рассказал «КП» Эмин. – При этом я понимаю, что следствия, связанное с Дональдом Трампом, может затянуться на долгие месяцы. У меня напряженный и распланированный график на этот год – более пятидесяти концертов, бизнес-проекты и рисковать я не могу.

eminofficial In Another Life video topped Russian YouTube in 24 hours it's currently at #1 http://www.youtube.com/watch?v=iuZUNjFsgS8&sns=tw via @youtube @realdonaldtrump #missuniverse

О дружбе Эмина с действующим президентом Америки известно давно. Еще в 2013 году они вместе провели в Москве конкурс «Мисс Вселенная». Позже Трамп стал героем клипа певца на песню «In Another Life». Но ситуация обострилась, когда в конце 2018 года Дональд, а точнее его двойник, появился в скандальном ролике на композицию «Got Me Good».

- Я ко всему отношусь с юмором, - прокомментировал сценарий клипа-пародии на политическую элиту Агаларов. - В клипе «Got Me Good», поскольку он переводится как «Попался», мы решили экранизировать все обвинения, которые звучали в мой адрес со стороны западных СМИ последние несколько лет. В том числе якобы передачу секретных документов, связанных с Хиллари Клинтон, историю с Марком Цукербергом, приглашение девушек с пониженной социальной ответственностью к Трампу в гостиницу в Москве и так далее.

eminofficial Welcome to Moscow @realdonaldtrump #missuniverse

Несмотря на трудности, певец надеется, что его тур в США и Канаде все же состоится. Когда именно – станет известно сразу после того, как вопрос с обвинениями в его адрес будет разрешен.

EMIN - Got Me Good (Official Video).

- За месяц до начала тура был полностью проданы билеты в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Торонто, - отмечает артист. – В Майами интерес к нашему шоу тоже был огромен. В случае отмены концертов в США мы потеряем порядка 500 тыс. долларов.

Отметим, что на западе певца ждет армия поклонников. Предыдущий тур Эмина был очень удачным и состоялся сразу после трансляции на американском телевидении PBS его концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Его показали в 600 городах Америки и посмотрели более 50 000 млн. человек.

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