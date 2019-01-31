«Жили на плоту в открытом море, ели рис раз в три дня»: Российский моряки рассказали, как провели месяц в плену у пиратов

Для россиян пираты всегда были далекой экзотикой. Джек Воробей, Летучий голландец и бочки рома лишь навевали романтику. Но в реальности морские разбойники оказались вовсе не славными парнями. Это прочувствовали на себе россияне, которых захватили в плен нигерийцы. Нападение на контейнеровоз «MSC Mandy» произошло в ночь с 1 на 2 января. Пираты с оружием и мачете захватили судно у берегов Бенина в Гвинейском заливе, взяв в плен шестерых моряков.

ВЫКУП В СОТНИ МИЛЛИОНОВ

В плен к пиратам попали четверо жителей Петербурга: 53-летний кок Андроник Григорян, капитан судна Андрей Иванов, его старший помощник Андрей Свитин и боцман Игорь Телешин. Также среди захваченных в плен были житель Новоросийска Александр Симонов и Роман Иванов из Таганрога.

После похищения пираты взяли паузу на целых две недели. Все это время родственники моряков гадали - живы ли они. И, если да, как с ними обращаются. И вот спустя 16 дней разбойники вышли на связь, потребовав выкуп в сотни тысяч долларов. Близкие россиян сразу же признались, что таких денег у них попросту нет.

- Мне именно в ту ночь снились его брат, мать, отец. Они все мертвы, - признавалась жена кока Галина Григорян. - Мы все были в одном доме. Я проснулась и думаю: чего мы все собрались? Было предчувствие, что будет что-то нехорошее. И тут такое. Сейчас мы крепимся, держимся, молимся. Дай Бог, чтобы всех вернули. Я не сплю ночами. День и ночь только плачу.

Моряки вернулись домой Фото: Alf van Beem/ru.wikipedia.org/соцсети

ПИРАТЫ НЕ ОТХОДИЛИ НИ НА ШАГ

Все переговоры с пиратами взяли на себя владельцы зарубежного судна. И вот спустя месяц плена посольство России в Нигерии сообщило радостную новость: «Все схваченные в плен моряки отпущены». И сейчас россияне уже вернулись домой к семьям.

- С Андроником все хорошо, - радостно поделились с «КП» супруга кока. – Он вернулся в Россию. Это просто счастье. О том, что с ним было, мы пока не общались.

Моряки предпочитают не вспоминать месяц, проведенный в плену. Поэтому их рассказ нам передали родственники.

- Сейчас они все в нормальном состоянии, - рассказала «КП-Петербург» сестра одного из петербургских моряков.– Их сразу же обследовали врачи. Ничего серьезного они не нашли. Все здоровы. Весь месяц они жили на воде. Как мне рассказал брат, там что-то в виде плавучего дома. Это плот, который привязан к четырем забитым колышкам в воде. На нем поролоновый матрас, на котором они все шестеро спали.

Все эти дни пираты моряков отпускали только в туалет. Пленных водили в джунгли под присмотром.

- Пираты все время были с ним, никуда не уходили, - поясняют родственники моряков. - Постоянно под их присмотром были. Слава богу, их не били. Ног вот условия были ужасные. Кормили рисом раз в три дня. Пить давали ржавую воду из какого-то болота.

Жена Романа поделилась фотографией своего мужа, вернувшегося домой

ЗАБРАЛИ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО, КОТОРОЕ НОСИЛ 35 ЛЕТ

Сейчас Игорь Телешин отдыхает дома вместе со своей супругой. Семья рада возвращению моряка домой. Но сам он грустит, что пираты отобрали у него самое ценное, что было при нем.

- Пираты забрали обручальное кольцо, которое Игорь носил 35 лет, - вздыхает сестра моряка. - Содрали чуть ли не с мясом. Хорошо, что еще палец не отрубили. Я спросила у брата: «Они страшные». Он кивнул: «Конечно, страшные». Но сейчас у него все в порядке. Завтра он пойдет на работу.

Возвращению моряков радуются семьи и других моряков.

- Наш папочка уже дома, - поделилась супруга Романа Иванова Анна. – Он отдыхает после случившегося. Пока он не хочет ни о чем говорить. Он слаб. Но главное, что с ним все хорошо.

А вот родители Александра Симонова еще только ждут встречи с сыном.

- У Саши отобрали телефон, - улыбается мама Александра Наталья. - Поэтому еще с ним не общались, вечером только будем. Но я знаю, что он сейчас с женой, жив и здоров.

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