«Метрострой» перевел рабочим зарплату за декабрь

СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-01T08:52:45+03:00

Теперь людям надо подождать еще несколько дней, пока деньги придут на банковские карты

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Петербургский «Метрострой», который сильно увяз в финансовых проблемах и судебных исках, пытается разобраться с проблемами по одной. Так, накануне в компании заявили, что начали погашать задолженность перед сотрудниками по зарплате.

- Нам поступили деньги на счета, и мы их сразу перечислили рабочим. Теперь нужно от двух до пяти дней, пока они придут на карточки, - сообщили в пресс-службе «Метростроя».

По словам пресс-службы компании, средств хватит, чтобы погасить долги за декабрь 2018 года.

Напомним, что в конце декабря рабочие нескольких строительно-монтажных управлений (СМУ) «Метростроя» отказались подниматься на поверхность после смены, требуя погасить 3-месячный долг по зарплате. Тогда в дело вмешался Смольный и часть денег работникам выплатили.

А 21 января правительство Петербурга объявило о разрыве всех контрактов с «Метростроем» из-за срывов сроков сдачи объектов подземки и огромных долгов компании. В ответ «Метрострой» предупредил о возможных техногенных катастрофах и подал несколько исков в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU