В Гатчине на ходу вспыхнул автобус 403-го маршрута

Утром 5 февраля под Гатчиной полыхал автобус. ПАЗик 403-го маршрута только-только успел выехать из автопарка, как сразу же загорелся. По этой причине салон был пуст, а водитель успел выпрыгнуть из кабины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/690106" frameborder="0"></iframe> В Гатчине на дороге загорелся пассажирский автобус.

- В результате происшествия никто не пострадал, автобус выгорел полностью. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что инцидент произошел около 10:00 утра на Пушкинском шоссе у дома номер 15. За рулем был опытный шофер 1967 года рождения. Он быстро соориентировался и оградил местро происшествия. А через пару минут приехали две машины с пожарными, которые потушили остатки автобуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/690093" frameborder="0"></iframe> В Гатчине на дороге загорелся пассажирский автобус.

Причины, по которым ПАЗик загорелся, сейчас устанавливают эксперты, но скорее всего это была неисправность электропроводки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/690113" frameborder="0"></iframe> Видео-жалоба из центра Санкт-Петербурга, где коммунальщики не торопятся убирать улицы после сильного снегопада.

К сожалению, это не единственное ДТП на дорогах Петербурга и Ленинградской области. Так, накануне на трассе «Кола» погибли водитель и пассажир «Нивы», влетевшей во встречный бензовоз. А в самой Северной столице, кроме бессчетного количества мелких аварий, появилась другая проблема. Из-за неубранного снега автомобили массово застревают во дворах и на парковках.