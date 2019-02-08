Актриса Светлана Крючкова о смерти Сергея Юрского: «Он обогащал каждого, кто сидел в зрительном зале»

Ночью не стало легендарного актера Сергея Юрского. Любимый всеми Остап Бендер ушел из жизни 8 февраля на 83 году жизни. Причина - остановка сердца. Друзья, близкие и коллеги по сцене вспоминают, каким был великий актер.

- Человек - гений, он знал что-то о человеке такое, что простым людям знать не дано, - поделилась с нами актриса Светлана Крючкова. - Поэтому все, что он делал на сцене, это было проникновение в истину, в суть - и это обогащало каждого, кто сидел в зрительном зале. Казалось бы, Бунин - совсем не мужская проза, но Сергей так умел это прочесть...

В последний раз Светлана Николаевна видела Юрского буквально несколько месяцев назад. Она всегда ходила на все его выступления, когда он приезжал в Петербург. После спектакля, Крючкова зашла в гримерку, чтобы вручить цветы своему учителю, обнять и поклониться. Он был первым партнером актрисы в БДТ в 1976 году и первым режиссером, актриса очень признательна за первые уроки на сцене.

- Для меня это огромная потеря, я хочу выразить глубочайшие соболезнования Наташе, его жене, дочери Даше и всей семье, - сказала Крючкова. Больше артистка говорить не смогла, очень тяжело давалось каждое слово.

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