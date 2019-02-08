Актер Борис Смолкин: "Юрский был кумиром для всех начинающих актеров Ленинграда"

СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-08T13:08:08+03:00

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Ночью стало извесно, что умер великий актер - Народный артист РСФСР Сергей Юрский. Это невосполнимая утрата для российского кинематографа и для страны в целом. Он снялся более чем в 40 фильмах, каждая роль - запоминающаяся, яркая, полюбившаяся зрителю. Близкие артиста скорбят о его кончине и вспоминают о том, каким он был человеком. "Комсомольская правда" - Санкт-Петербург связалась с актером Борисом Смолкиным, на судьбу которого когда-то повлияла встреча с Сергеем Юрским.

- Все слова, которые я скажу, будут мелкими по сравнению с той глыбой, которой был Сергей Юрьевич, - говорит Борис Смолкин. - Первый раз я его увидел, когда учился в 6 классе. Они пришли к нам в школу вместе с другим великим актером Кириллом Юрьевичем Лавровым. Это была, конечно, невероятная удача, вот так близко познакомиться с артистами. Потом, когда повзрослел, старался ходить на все спектакли БДТ и буквально заболел театром. Еще раз лично пожал ему руку, когда уже оканчивал институт. Мой педагог, который преподавал историю театра, был двоюродным братом Юрского. Однажды он договорился с ним о том, что меня запишут на показ в БДТ. Спасибо ему большое за эту возможность. С тех пор мы виделись не раз, пересекались на разных выступлениях. Я, так же как и Сергей Юрьевич, был воспитанником театра-студии Ленинградского университета, там виделись. Я бывал на его бенефисах. Признаюсь, для меня он был кумиром, да для всех начинающих актеров Ленинграда. У меня даже слов нет, Сергей Юрьевич был не только мэтром в своей профессии, но и в общечеловеческом плане. Все-таки есть незаменимые люди...

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ИСТОЧНИК KP.RU