2019-02-13T09:52:54+03:00
Звезды

«Забрал машину и требовал миллион евро»: Адвокат Алисы Аршавиной рассказал об угрозах футболиста

А младшая дочь экс-зенитовца после визита папы и его друзей начала заикаться
Людмила ИЛЬИНА
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Второй брак футболиста продержался три года.Второй брак футболиста продержался три года.Фото: Тимур ХАНОВ
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37-летний Андрей Аршавин пополнил ряды футболистов, которые находятся в эпицентре скандалов. Его жена, 35-летняя Алиса Казьмина, с которой у экс-зенитовца растет двухлетняя общая дочь, 11 февраля подала на него заявление в правоохранительные органы. Алиса утверждает, что супруг угрожал ей, вымогал деньги и грозил посадить за решетку.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что не так с Андреем Аршавиным

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Напомним, накануне вечером Аршавин в компании пятерых мужчин явился в дом, где живет Казьмина с детьми (у Алисы есть двое детей от предыдущего брака, которые называют Андрея папой и общая дочь с Аршавиным - прим. Авт.) и устроил там настоящие разборки.

- Приехали шестеро человек в черном, в том числе Андрей Аршавин, - рассказал «КП»-Петербург» адвокат Алисы Александр Добровинский. - Они вломились в дом и забрали ключи от машины. Дети плакали, старший сын снимал все на видео. Младшая дочь, которой вчера только исполнилось два года, от страха описалась, а позже начала заикаться. Сама бедная Алиса спряталась в шкаф. Ну, представляете, шестеро человек вламываются в дом забирать машину, на которой возят детей?! Он требовал миллион евро, наверное, отступные за его член. Если денег нет, просил отдать бриллиантами и шубами. Аршавин при этом был трезвый.

Как уже писала «КП», Алиса и Андрей поженились в 2016 году. Прожив чуть больше двух лет, Аршавин подал на развод. При этом известно, что его супруга Казьмина не раз прощала ему многочисленные измены. Последний инцидент произошел в декабре 2018 года, когда Андрей хорошо отдохнул в петербургском стрип-клубе.

- Ему, наверное, срочно надо развесить, у него появились новые девушки, - предполагает адвокат. - О причинах развода, кроме многочисленных его измен, мне не известно.

Сейчас, по словам адвоката, жена и дети Андрея Аршавина находятся в подавленном состоянии. Пердварительное заседание по делу об их разводе назначено на 26 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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