2019-02-14T18:30:48+03:00
Общество

Блокадную выставку на «Ленфильме» продлили на неделю из-за ажиотажа

За три недели уникальную экспозицию посетила почти тысяча человек
Анна ПОСЛЯНОВА
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Собрание удивительных экспонатов рассказывает о тех, кто сохранил историю блокадного города для потомковСобрание удивительных экспонатов рассказывает о тех, кто сохранил историю блокадного города для потомковФото: Артем КИЛЬКИН
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75-летние полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметили три недели назад, но на «Ленфильме» и в «Комсомолке» мероприятия по этому случаю продолжаются. На киностудии проходит выставка «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе».

Экскурсии по выставке организованной «Комсомольской правдой» и «Ленфильмом» на киностудии специально к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Собрание удивительных экспонатов – декораций и предметов «из кино», фрагментов видеохроники и репринтов газет, фотографий и человеческих историй – рассказывает о тех, кто сохранил историю блокадного города для потомков. Это и ленинградские герои Михаил Бобров, Михаил Дудин, Даниил Гранин, Борис Пидемский; и кинематографисты Ян Фрид, Евгений Червяков, Евгений Шапиро, Николай Лебедев, Михаил Ершов, Янина Жеймо; и журналисты «Комсомолки» Ростислав Июльский и Борис Кудояров.

Комнату блокадного журналиста воссоздали из предметов того времени Фото: Артем КИЛЬКИН

Комнату блокадного журналиста воссоздали из предметов того времениФото: Артем КИЛЬКИН

– В связи с ажиотажем работу выставки решено продлить еще на неделю, по 3 марта, – сообщают организаторы. – С открытия, которое состоялось ко Дню снятия блокады, с экспозицией познакомилась почти тысяча человек.

Стены студии сейчас украшены военными плакатами и фотографиями Фото: Артем КИЛЬКИН

Стены студии сейчас украшены военными плакатами и фотографиямиФото: Артем КИЛЬКИН

Посетителям предлагают два вида экскурсий: по блокадной выставке или по всему «Ленфильму», включая залы, посвященные блокаде. Экскурсионные группы стартуют каждые полтора часа. Важно: доступ на выставку и экскурсию – только по предварительной записи по телефону (812) 606-65-03.

КОНКРЕТНО

Выставка работает: по 3 марта

Адрес: киностудия «Ленфильм», Каменноостровский пр., 10

Режим работы: с 11:00 до 19:00, экскурсии – каждые 1,5 часа

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Группа из десяти человек – и «Комсомолка» вместе с ними – побывала на экскурсии по выставке «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе», организованной «Комсомольской правдой» и «Ленфильмом» на киностудии специально к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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