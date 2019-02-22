Шнуров ответил Собчак на обвинения: «Торчу среди гнилья последний стойкий»

Современные скандалы между знаменитостями и светскими людьми все чаще разворачиваются нигде иначе, как на площадках социальных сетей. Вчера, 21 февраля, произошла перепалка между давними друзьями Ксенией Собчак и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Яблоком раздора стало откровенное интервью телеведущей с бывшей женой музыканта Матильдой Шнуровой. Светскую львицу возмутило то, что спустя четыре дня после выхода в свет выпуска программы «Осторожно, Собчак», в четверг он был заблокирован на YouTube. В этом она обвинила никого иного, как Шнурова.

- Как сообщает русский офис Гугла, в первый же день к ним обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью, - заявила Собчак. – Там же не было никакого говна про тебя, Сергей, - добавила телеведущая.

Правда, позже выяснилось, что Шнуров тут не причем, а Собчак просто по незнанию перевела на него стрелки. Дело в том, что блокировка произошла по просьбе компании ВиД, так как заставка нового шоу телеведущей практически копия заставки передачи Оксаны Пушкиной.

Собчак решила, что это Шнуров виноват в блокировке ее интервьюФото: Михаил ФРОЛОВ

Видео все же разблокировали, а Собчак извинилась перед Шнуровым. Однако, музыкант не поспешил раскрыть обратно дружеские объятия. Вместо этого он написал стихотворение в «Инстаграм», в котором отметил, что ему не впервой принимать на себя «ушат помоев».

Помои льют. Мне не впервой

Выслушивать в свой адрес бредни.

Спасибо, что ещё живой,

И чувствую себя не средне.

Нестрашно, несмешно, не грустно.

Немножко, капельку брезгливо,

Читать, как врут так безыскусно.

Что ж, подрасту после полива.

Я тут, как кактус на помойке.

Иголки в стороны. Торчу

Среди гнилья последний стойкий,

И вся *** мне по плечу, - выдал новую стихотворную форму Шнуров. (орфография сохранена, прим. ред. Комсомольская правда )

По всей видимости, Шнуров не оценил ни нападки своей подруги, ни ее извинения. Как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался. Вместо того, чтобы уладить конфликт, в свойственной ему манере решил просто отмахнуться от некогда близкого человека.

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