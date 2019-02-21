Сергей Шнуров поругался с Ксенией Собчак из-за интервью с его бывшей женой Маильдой

Откровенное интервью Ксении Собчак с бывшей женой лидера группировки «Ленинград Матильдой Шнуровой провисело на Yotube всего четыре дня. В четверг этот выпуск программы в новом шоу телеведущей «Осторожно, Собчак» заблокировали. Начинающего блогера Собчак это, конечно, дико возмутило, и она разразилась в своем Инстаграм.

- В этот понедельник мы выложили интервью с Матильдой Шнуровой, за пару дней оно собрало более 600 тысяч просмотров, - рассказала своим подписчикам Ксения и тут же добавила, - как сообщает русский офис Гугла, в первый же день к ним обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью.

Пока фоловверы гадали, правда ли брутальный Шнуров мог пойти на такое после очень интимных подробностей его жизни с Матильдой, он взял слово. Сергей ответил Собчак на ее пост через 30 минут после того, как она отметила его в своей публикации.

- И главное, там же не было никакого говна про тебя, Сергей, - подчеркнула Собчак, не понимая, как так случилось, что выпуск удалили из Интернета.

xenia_sobchak Очень вас люблю ! Спасибо , что вчерашний день мы провели вместе! Все будет хорошо

- Ксения Анатольевна, претендуя на политический вес, хотелось бы чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право, - официальным тоном, словно не было многолетней дружбы, заговорил Шнуров. - Но это полбеды, если вы не умеете элементарно читать, то боюсь здесь ничем не поможешь. Видео ваше заблокировала компания ВиД, так как вы использовали заставку Оксаны Пушкиной, о чем и написано. Целую.

xenia_sobchak Сереженька @shnurovs ! Так мало людей,которыми можно искренне восхищаться. Ты-точно в их числе. Масштабный,обаятельный,образованный хулиган. Люблю нежно. С Днем Рождения! Твой Ангел Правого плеча:))))!

Эту холодную и достаточно язвительную манеру музыканта многие расценили, как точку невозврата. Невозврата в те беззаботные, лихие и веселые времена, когда Шнуров и Собчак были не разлей вода. Вторая же часть подписчиков Шнурова отметили, что скорее всего это защитная реакция Сергея на то самое интервью с Матильдой. Хотя в нем бывшая супруга артиста, действительно, не сказала ничего лишнего. Наоборот, с теплотой вспоминала о двенадцати непростых, но очень важных годах, прожитых под одной крышей с главным рокером страны.

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