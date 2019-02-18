В постели с Собчак Матильда рассказала о разводе со Шнуровым

Матильда Шнурова наконец-то прервала молчание. Спустя полгода после развода с фронтменом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, она решила рассказать, как пережила разрыв. О своих отношениях с рок-музыкантом, а также о планах на жизнь светская львица поделилась с Ксенией Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», которое вышло в понедельник, 18 февраля.

- Мужчины, осторожно! В этом выпуске: лепестки роз, слезы, обнимания в пижамах, разговоры о диетах, расставания и детях, - представила интервью телеведущая.

Девичья беседа Матильды с Ксенией прошла в приватной обстановке: женщины, одетые в пижамы, лежали в постели среди лепестков роз с бокалами шампанского. Несмотря на столь интимную атмосферу, экс-супруга Шнурова не стала слишком откровенничать и раскрывать секреты или поливать грязью бывшего мужа.

- Любовь не достойна публичного обсуждения, - грустно отметила Матильда.

Светские львицы обсудили Сергея Шнурова, сидя в постели с бокалами шампанского Фото: скрин видео "Осторожно, Собчак"

Но, разумеется, именно любовь, а точнее, ее окончание, стало главной темой беседы светских львиц. По словам гостьи шоу, расставание с рок-музыкантом произошло не резко, а чувства постепенно угасали.

- Расставание проходило поэтапно. Это постепенное отмирание. Был большой-большой дом. Но он постепенно развалился, - призналась Матильда.

При этом жизнь после развода бывшей супруги довольно сильно изменилось. Многие люди, призналась Матильда, просто ушли. Тем не менее, с кем-то произошло и «сближение».

А вот свадьбу своего бывшего мужа Матильда Шнурова обсуждать не захотела. Лишь отметила:

- Я не хочу об этом говорить. Меня это обескуражило, я не ожидала. Я еще в процессе обработки этой информации.

Брак Матильды и Сергея Шнуровых длился восемь лет. 15 августа 2018 года пара официально развелась, чем повергла в настоящий шок поклонников светской хроники. Но уже спустя пару месяцев, в конце октября рок-музыкант в четвертый раз отправился в ЗАГС для того, чтобы бракосочетаться с 26-летней светской львицей из Екатеринбурга Ольгой Абрамовой.

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