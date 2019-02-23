«Если я чувствую боль, значит я жив»: Билан со сломанной ногой дал трехчасовой концерт в Петербурге

В этом году от гололеда страдают жители многих мегаполисов. Причем эта напасть не обходит стороной и звезд российской эстрады. Так «жертвами» погоды и бездействия коммунальных служб стали уже Андрей Ургант (ему уже сняли гипс – прим. Авт.), а недавно и заслуженный артист России Дима Билан. О случившемся он сам рассказал перед концертом в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 22 февраля.

- 18 числа вышел из дома и поскользнулся на льду. Двойной перелом. Но я не отменяю концерт в Санкт-Петербурге, ведь нас так просто не возьмешь, - такое видеообращение увидели люди, пришедшие на шоу «Планета Билана».

А следом на сцену, прихрамывая, вышел и сам Дмитрий. Трехчасовой концерт Билана со сломанной ногой по энергетике ничуть не уступал концерту здорового Билана. Тут даже мужчины, которых по большей части жены притащили на концерт, «поснимали шляпы». Видео и восторженные отзывы с концерта тут же заполонили соцсети.

- С переломом ноги в двух местах он зажег Ледовый, он нереальный, - поделился в instagram один из пользователей.

Не удивительно, если армия поклонников Билана после сегодняшнего подвига вырастет вдвое, а то и втрое. Ведь поступок и, правда, героический. На недавнем выступлении в Крокусе у вполне здоровой Ольги Бузовой «отказали ноги», а тут двойной перелом и три часа шоу в Ледовом. Что тут скажешь, Дима настоящий мужчина.

- Все песни пел в живую, а как же ему хотелось танцевать, но, увы, - посочувствовали артисту поклонники. - Новостью, как поленом по голове в самом начале, выздоравливай, родной человек.

«КП»-Петербург» тоже желает Дмитрию скорейшего выздоровления и незабываемых концертов.