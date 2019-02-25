2019-02-25T13:24:05+03:00
Звезды

Адвокат Шнурова о скандале с Милоновым: «Он должен думать. Пока он еще депутат…»

Представитель группы «Ленинград» обратился в комиссию Госдумы с жалобой на политика
Мила БУКЕ
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Скандал между музыкантом и политиком дошел до разбирательств в комиссии Госдумы.Скандал между музыкантом и политиком дошел до разбирательств в комиссии Госдумы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Депутат Госдумы Виталий Милонов славится не только своими, порой, неожиданными законопроектами, но и резкими высказываниями в сторону звезд шоу-бизнеса. Сначала Милонов «прошелся» по творчеству начинающей певицы Монеточки, а теперь попало и известному лидеру группировки «Ленинград» Сергею Шнурову. Депутат назвал его творчество «пивной отрыжкой», а самого музыканта алкоголиком. Сначала Сергей ответил в своей излюбленной манере - в стихах. Не помогло. После недолгой перепалки к делу подключился адвокат Шнурова, он обратился в Комиссию Госдумы РФ по вопросам депутатской этики с жалобой на Виталия Милонова.

- Дело уже даже не в Шнурове, а в явлении как таковом, - пояснил «КП»-Петербург» адвокат музыканта Константин Добрынин. - Даже Вячеслав Володин (председатель Государственной думы, - прим. Авт.) обратил внимание, что количество публичных странных инициатив депутатов превосходит все мыслимые и немыслимые пределы.

За плечами Виталия Валентиновича вообще много инициатив. В свое время он высказывался против концертов в России Мадонны и Леди Гаги, так как они являются ярыми борцами с гомофобией. А также пытался протолкнуть законопроекты против оборотов и съемок в метро.

- В Госдуме собираются реагировать на это, - утверждает Добрынин. - Человек позволяет себе заявления, которые не соотносятся с депутатской этикой, которые позорят парламент и дискредитируют власть. Он все-таки представитель законодательной ветви власти. Пусть коллеги депутаты разбираются с этим.

По словам адвоката, Шнуров как гражданин имеет полное право отстаивать свою честь и достоинство, вся эта ситуация ему неприятна и не реагировать на это он не может.

- Последствия для Милонова будут следующие: коллеги таким образом осудят его, и в следующий раз перед тем, как отрывать рот, он начнет думать, - уверен адвокат - Пока он еще депутат…

Дальнейшие планы Добрынин не раскрывает, но говорит, что вполне будет достаточно вмешательства Вячеслава Володина и других коллег, чтобы они привели Милонова в чувства. А пока идут разбирательства Шнуров опубликовал очередное стихотворение у себя на страничке.

«Дни тяжелые настали

Для Милонова Витали.

Вот уже и не до глума,

Тут до исключенья вплоть.

Дума ведь от слова думать,

А не языком молоть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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