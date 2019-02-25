«Раскаиваюсь и сожалею»: Лихача на BMW, протаранившего толпу на Невском проспекте, арестовали на 2 месяца

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес меру пресечения Мураду Каграман оглы Касымова, который в ночь на 24 февраля, гоняя по Невскому проспекту, вылетел на тротуар с прохожими. Под колесами его BMW оказались пятеро. Двое погибли. Сегодня в понедельник, 25 февраля, суд арестовал Мурада на два месяца до 23 апреля 2019 года.

- Я раскаиваюсь, сожалею и готов понести ответственность, - повторял снова и снова Касымов, опустив голову, сидя за решеткой в зале суда.

В зале суда Касымов признал свою вину и заявил, что готов понести наказаниеФото: Олег ЗОЛОТО

Увы, история 30-летнего Мурада Касымова стала уже практически классической для подобных трагических ДТП. За плечами у лихача около полусотни неоплаченных штрафов и протоколов, которые не поумерили его пыл. Несмотря на то, что еще в ноябре 2018 года мужчину лишили водительских прав, за руль он все равно садился и рассекал по Петербургу на своем черном внедорожнике. До тех пор, пока не произошла трагедия.

Сегодня, 25 февраля, суд не рассматривал дело, не выслушивал свидетелей, потерпевших и не давал слово гонщику. В первую очередь важно было выбрать меру пресечения. Дело в том, что у Касымова оказалось на руках два паспорта: один действующий гражданина России, а второй Азербайджана, который закончился еще в 2018 году, но лихач его оставил себе, вместо того, чтобы сдать. В связи с тем, что суд боялся, что подозреваемый может скрыться, было решено отправиться его в СИЗО. При этом на заседании Касымов сам заявил, что понимает всю свои вину и примет любое решение суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/693919" frameborder="0"></iframe> В Петербурге выбрали меру пресечения водителю BMW, который влетел в толпу людей на Невском.Олег ЗОЛОТО

- Он полностью раскаивается в том, что произошло. В настоящее время буду применены все усилия, чтобы возмещать ущерб потерпевшим, насколько это возможно. К сожалению, у нас есть погибшие, - заявил адвокат Мурада Касымова.

О помощи и поддержке пострадавшим сказал и несчастный отец лихача, который вошел в зал суда словно остолбеневший и видимо постаревший от горя. На Касымове-старшем не было лица, от переживаний под глазами у него образовались глубокие фиолетовые круги, на суде он еле стоял на ногах, осознавая всю боль, которую причинил его сын. Сразу после оглашения меры пресечения, мужчине помогли покинуть зал заседания, так как от шока и ужаса он не мог проронить ни слова.

На суде Касымову пока что слово не давалиФото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия

Страшная авария произошла около половины первого ночи 24 февраля на Невском проспекте. Несмотря на поздний час, по улице гуляло много людей – выходной, к тому же праздник. Ничего не предвещало беды. ДТП произошло около дома 55. Черный BMW выскочил на тротуар и пронесся так несколько метров, сбивая на своем пути прохожих. В результате ДТП двое скончались на месте - 39-летняя женщина и 40-летний мужчина. По предварительной информации, он приехал в Петербург из США. Еще трое были экстренно госпитализированы.

Приехавшие на место происшествия полицейские задержали виновника ДТП. Тем вечером Мурад веселился на Думкой улице возле одного из баров и баловался «шариками» с газом. По данным экспертов, за руль мужчина сел пьяным.

Против водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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