Аршавина и Казьмину начали разводить в Петербурге: Сами супруги в суд не явились

У Красносельского суда в Сантк-Петербурге сегодня ажиотаж. На предварительное заседание по делу о разводе Андрея Аршавина и Алисы Казьминой не приехали разве что журналисты телеканала Спас. Шансов, что сами супруги явятся в суд, были минимальны. Так и получилось. Вместо них на заседании прибыли их защитники. У бывшего футболиста Аршавина это один адвокат Виктория Савицкая, а у его еще нынешней супруги Алисы - сразу трое, самый известный из них Александр Добровинский. Он, кстати, в последнее время зачастил в Северную столицу - кроме жены Аршавина он еще отстаивает в суде интересы другого своего клиента - Александра Кержакова. Но вернемся к Андрею.

Перед началом заседания судья сразу же принимает решение снимать и фотографировать, о чем объявляет представителям СМИ.

Андрей и Алиса со скандалом разводятся.Фото: Тимур ХАНОВ

- Ходатайствую, чтобы заседание было еще и закрытым, - добавила адвокат Андрея Аршавина Виктория Савицкая.

Добровинский, напротив, возразил, и пока окончательного решения не принято. Но, скорее всего, процесс действительно будет закрытым.

- Виктория, Андрей не планирует появиться сегодня в суде? - интересуемся мы у Савицкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692609" frameborder="0"></iframe> Андрей Аршавин забирает машину жены.

- Аршавин ходить на слушания вообще не будет, - отрезает Виктория и добавляет, - он работает. А лично я по делу комментарии давать не уполномочена.

Напомним, Андрей Аршавин и Алиса Казьмина вот уже несколько месяцев не живут вместе. 21 января 2019 года бывший игрок ФК Зенит подал на развод. У пары растет общая дочка, сейчас она с мамой. После разрыва отношений с Алисой, по ее же словам, Андрей малышку не навещает и не интересуется ее жизнью. В свою очередь сама Казьмина написала на супруга заявление в полицию. Он забрал у нее автомобиль и якобы угрожал. По словам адвоката Алисы, машина, которую Аршавин бесцеремонно забрал у нее, зарегистрирована на его мать. Так что при разводе Казьмина все равно ее не получила бы.

- Дом в Петербурге также оформлен на маму Андрея, - рассказала «КП» - Петербург» Марина Дубровская. - Как и вся остальная недвижимость. Мама Андрея - миллионер.

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