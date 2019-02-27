Депутаты: Москва распорядилась называть линии Васильевского острова улицами

Насыщенное заседание прошло сегодня, 27 февраля, в петербургском парламенте. Семь законопроектов приняли окончательно, четырем новым инициативам дали ход. Теперь за обрезку деревьев без информационного щита будут штрафовать. Компаниям придется оставлять вакантные места для соискателей, только что освободившихся из тюрем. А вот борьба за сохранение линий Васильевского только начинается.

О ДИАЛЕКТЕ

Парламент решил делегировать в Топонимическую комиссию Петербурга депутата Алексея Цивилева. Вокруг, казалось бы, формального постановления разразилась захватывающая дискуссия. Но все законотворцы сошлись в одном: в топонимике города творится бардак.

– Вспомните о мосте Кадырова, о названии стадиона, о Рождественских Советских улицах, которые так и не переименовали, и непонятно, что там вообще происходит, – сказал депутат Борис Вишневский. – Топонимическая комиссия заседает раз в квартал, а то и раз в год. Нужен закон, предусматривающий, чтобы вопросы наименований решались открыто и публично в зале парламента.

Депутат Алексей Ковалев и вовсе сообщил, что «из Москвы, из налоговой, поступило распоряжение называть лини Васильевского острова улицами».

– В 2013 году приняли федеральный закон «О федеральной информационной адресной системе», и он гласит, что правила наименований устанавливает Правительство России, – пояснил «Комсомолке» депутат Алексей Ковалев. – Теперь федералы делают единую систему, все унифицируют. И никаких линий там нет: есть только улицы. Во всех официальных документах должно быть написано: «улица «1-2 линии», дом такой-то».

Тихая война за линии Васильевского идет с прошлого года. Вопрос упирается в Налоговую службу России: между нею и петербургскими депутатами шла долгая – и безрезультативная - переписка. На компромиссы налоговики, по словам Ковалева, идти не хотят.

– Так «опускают» и остальные города и веси, где есть какие-то оригинальные наименования в улично-дорожной сети, – добавляет депутат. – У Набережных Челнов вообще нет улиц: у них кварталы. Зачем все менять? Шизофрения какая-то! Я входил в рабочую группу при комитете в Госдуме, выработали варианты, которые удовлетворяли всех: субъект сам проводит адресацию и скидывает информацию в федеральную систему. Будем добиваться хоть какого-то адеквата. Но нужно менять федеральный закон. Это ползучее наступление на традиции.

Если изменений не будет, региональным властям тоже придется принять новые правила игры в слова. Пока в силах местных властей – только устанавливать порядок слов в названиях, чтобы не получилась «улица Опочинина» вместо Опочининой улицы. За такие ошибки в указателях и официальных документах, по мнению Ковалева, давно пора наказывать.

– Есть предложение создать банк данных с историческими топонимами, географическими названиями, старыми наименованиями объектов, – добавляет Ковалев. – Чтобы, называя улицу или мост, в первую очередь, руководствовались этой информацией, а не брали имена с потолка.

О ЗЕЛЕНИ

Окончательно в перечень зеленых насаждений общего пользования включили парк на Смоленке. В целом приняли и «зеленую» поправку в городской закон «Об административных правонарушениях». Теперь все рубки, обрезки и «кронирования» деревьев в Петербурге будут сопровождать информационные щиты.

– Проведение работ, связанных с правомерным повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений, без установки информационного щита влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, – гласит документ.

О РАБОТЕ

Один из законов, принятых депутатами окончательно, – «О резервировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы».

– Отныне компании, в которых трудоустроено более ста сотрудников, должны будут выделять не менее двух рабочих мест для людей, испытывающих трудности при поиске работы, – поясняют в аппарате одного из авторов инициативы, депутата Дениса Четырбока. – К ним относятся несовершеннолетние, одинокие и многодетные родители, которые воспитывают детей-инвалидов, и граждане, которым до выхода на пенсию остается менее пяти лет.

В категорию попадают и молодые выпускники средних профессиональных учебных заведений от восемнадцати до двадцати лет, которые ищут работу впервые, и уволенные военные и их родственники, и беженцы и переселенцы, и пострадавшие в радиационных катастрофах, и бывшие заключенные, которые освободились из тюрем vtymit года назад.

Новое правило распространится и на частные компании. Исключение сделают только для общественных объединений инвалидов, профсоюзов, а также всех федеральных и местных органов власти и самоуправления.

В планах парламента – помочь «предпенсионерам» с дополнительным образованием и повышением квалификации. Такой закон пока не приняли в целом, но поддержали. Он обяжет городское правительство разработать комплекс мер для возрастных соискателей, а комитетам придется постоянно мониторить увольнения работников и составлять перечни самых востребованных профессий.

– Этот законопроект – еще один шаг к совершенствованию четкой, понятной и эффективной системы социальной адаптации петербуржцев, которые могут испытывать трудности с поиском работы, – пояснил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. – Инициатива призвана повысить конкурентоспособность на рынке труда людей старшего возраста. Город обязан поддержать их в переходный период, связанный с изменениями пенсионного законодательства.