«За сломанный нос держим их в клетках и превращаем в инвалидов»: У Кокорина обострилась травма, и адвокат срочно просит для него врача

Идет шестой месяц, как братья Кокорины и Павел Мамаев, участники драки в столичном кафе, находятся под стражей в Бутырке. Арест продлевали им несколько раз, но до сих пор непонятно, чем эта история закончится. Об освобождении футболистов речь пока не идет, а тем временем товарищам в СИЗО приходится не сладко. Да, они не жалуются на условия содержания, да, есть время погонять мяч, но разве это сравнить с их роскошной жизнью до этого?!

Как стало известно корреспондентам «КП» - Петербург», сложнее всего в Бутырке сейчас приходится «зенитовцу» Александру Кокорину. У него обострилась не долеченная травма ноги. В тюрьме, чтобы как-то поддерживать здоровье, заключенному назначили электрофорез, но, по словам адвоката Татьяны Стукаловой, не рассчитали силу тока, и он получил ожог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/672475" frameborder="0"></iframe> Видео из кафе, где Кокорин и Мамаев подрались с людьми.

- Из-за того, что Александр не прошел до конца назначенную реабилитацию, у него частично начало неметь бедро, - рассказала «КП»-Петербург» Стукалова.

Но ожог это не самое страшное, считает адвокат. Еще в марте 2018 году нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил серьезную травму в матче с «РБ Лейпциг». Разрыв крестообразных связок - это тяжелое повреждение, и для любого человека, который хочет вести активный образ жизни, требует серьезной реабилитации. Что говорить о профессиональном спортсмене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/690425" frameborder="0"></iframe> Видео из суда - оглашение по Кокорину и Мамаеву.

Назначить штраф и заставить 30 дней метлами мести

- Ожог-то в СИЗО вылечат, - вздыхает адвокат. - Речь о том, что его травма ноги ведет уже к необратимым последствиях. Мы просим пустить к нему квалифицированных медицинских специалистов, но пока безрезультатно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/673096" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев: о скандальных событиях за полторы минуты.

Мало того, адвокаты футболиста несколько раз пытались приобщить к делу заключения врачей сборной России и медиков из Италии, которые делали Кокорину операции. Но следователи упорно возвращают документы.

- Если Кокорин не пройдет курс реабилитации, это может привести к замене сустава, инвалидности и как следствие к завершению спортивной карьеры, - заявляет Стукалова. - И это не байки и выдумки адвокатов. Все достаточно серьезно. Речь о несоразмерности наказания. За легкий вред. За сломанный нос мы держим людей в клетках, превращаем их в инвалидов и ломаем карьеры.

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