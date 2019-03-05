2019-03-05T13:07:52+03:00
Спорт

«За сломанный нос держим их в клетках и превращаем в инвалидов»: У Кокорина обострилась травма, и адвокат срочно просит для него врача

Защитники спортсмена обеспокоены тем, что без срочной реабилитации «зенитовец» не сможет продолжить карьеру
Людмила ИЛЬИНА
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Если бы за драки всех сажали на полгода, сидела бы половина России, считает адвокат.Если бы за драки всех сажали на полгода, сидела бы половина России, считает адвокат.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Идет шестой месяц, как братья Кокорины и Павел Мамаев, участники драки в столичном кафе, находятся под стражей в Бутырке. Арест продлевали им несколько раз, но до сих пор непонятно, чем эта история закончится. Об освобождении футболистов речь пока не идет, а тем временем товарищам в СИЗО приходится не сладко. Да, они не жалуются на условия содержания, да, есть время погонять мяч, но разве это сравнить с их роскошной жизнью до этого?!

Как стало известно корреспондентам «КП» - Петербург», сложнее всего в Бутырке сейчас приходится «зенитовцу» Александру Кокорину. У него обострилась не долеченная травма ноги. В тюрьме, чтобы как-то поддерживать здоровье, заключенному назначили электрофорез, но, по словам адвоката Татьяны Стукаловой, не рассчитали силу тока, и он получил ожог.

Видео из кафе, где Кокорин и Мамаев подрались с людьми.

- Из-за того, что Александр не прошел до конца назначенную реабилитацию, у него частично начало неметь бедро, - рассказала «КП»-Петербург» Стукалова.

Но ожог это не самое страшное, считает адвокат. Еще в марте 2018 году нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил серьезную травму в матче с «РБ Лейпциг». Разрыв крестообразных связок - это тяжелое повреждение, и для любого человека, который хочет вести активный образ жизни, требует серьезной реабилитации. Что говорить о профессиональном спортсмене.

Видео из суда - оглашение по Кокорину и Мамаеву.

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- Ожог-то в СИЗО вылечат, - вздыхает адвокат. - Речь о том, что его травма ноги ведет уже к необратимым последствиях. Мы просим пустить к нему квалифицированных медицинских специалистов, но пока безрезультатно.

Кокорин и Мамаев: о скандальных событиях за полторы минуты.

Мало того, адвокаты футболиста несколько раз пытались приобщить к делу заключения врачей сборной России и медиков из Италии, которые делали Кокорину операции. Но следователи упорно возвращают документы.

- Если Кокорин не пройдет курс реабилитации, это может привести к замене сустава, инвалидности и как следствие к завершению спортивной карьеры, - заявляет Стукалова. - И это не байки и выдумки адвокатов. Все достаточно серьезно. Речь о несоразмерности наказания. За легкий вред. За сломанный нос мы держим людей в клетках, превращаем их в инвалидов и ломаем карьеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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