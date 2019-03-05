Петербург стал вторым в России по количеству выпитого вина на человека

Законы в столице «культурного пития» делают все суше и суше, но выпивать от этого петербуржцы меньше не стали. Это доказывает статистика Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя.

– Мы изучили, сколько вина и водки продали во всей рознице: в магазинах, в кафе и барах, в ресторанах, – рассказал «Комсомолке» директор центра Вадим Дробиз. – И сопоставили данные за январь этого года с итогами января 2018-го. Сравнивать с декабрем смысла нет, ведь основная масса людей закупается спиртным в уходящем году, чтобы потребить его в наступившем. Поэтому ежегодно в январе продажи падают на тридцать-сорок процентов.

ДВЕ СТОПКИ В НЕДЕЛЮ

Водки в январе в России купили 56 779 400 литров. Это на 0,6 процента больше, чем в январе 2018 года. В среднем каждый россиянин, включая беременных, инвалидов и детей, пригубил в январе 0,39 литра «беленькой». Наибольшей любовью к водке отличились Сахалин (0,97 литра на человека), Магадан (0,9 литра) и Коми (0,84 литра).

Петербург по количество выпитой за месяц водки занял среди 85 регионов страны 41 место. В культурной столице продали 2 163 620 сорокоградусной, чтоб больше прошлогоднего показателя на 1,9 процента, а каждый горожанин употребил по 0,416 литра, то есть по две стопки в неделю.

Москвичи разместились на 46 строчке водочного хит-парада: житель столицы выпил за январь 0,376 литра. Причем пить там за год стали меньше на 2,5 процента.

При этом Ленобласть (0,6 литра на человека) оказалась на 15 месте, а Московская область (0,65 литра) – на 11.

ТРИ БОКАЛА В МЕСЯЦ

С вином ситуация интереснее. Похоже, петербуржцы – самые настойчивые искатели «истины» во всей стране. Наибольшей любовью к вину отличился Ненецкий автономный округ (0,66 литра на человека), но он приведен вместе с Архангельской областью. Отдельно взятый Архангельск стал лишь восьмым (0, 37 литра).

Зато Петербург, разместившись на второй позиции, по праву можно называть винной столицей. За месяц у нас продали 2 566 630 литра «напитка богов», а каждый житель города выпил почти пол-литра вина, или 3,3 бокала. За год любовь к красному и белому у петербуржцев только усилилась (на 2,5 процента). К слову, в Ненецком АО пить стали меньше (на 2,3 процента).

Ленобласть заняла 6 место с ее 0,4 литра на человека. Москва – 7: там выпивали по 0,38 литра вина. А вот Московская область стала «бронзовым призером», от петербургской меры она отстала всего на 30 миллилитров.

Всего же в январе россияне купили 36 168 800 литров вина, то есть на 1 процент больше, чем в январе 2018-го. На каждого россиянина пришлось по 0,25 литра этого напитка.

ТОП-10 САМЫХ ВИННЫХ РЕГИОНОВ

По данным Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя

КСТАТИ

Самым непьющим регионом стала Чечня: там на каждого жителя приходится 5 миллилитров водки и 1 миллилитр вина. В пятерку «сухих» регионов января также вошли Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Северная Осетия.

КОМПЕТЕНТНО

Денис ЧЕТЫРБОК, председатель комитета по законодательству ЗакСа Петербурга:

– Мы всегда выступали за то, чтобы соблюдался ночной запрет на торговлю алкоголем, чтобы не было торговли спиртным под видом баров, чтобы не было контрафакта. С этого надо начинать. Следующая мера – снижение потребления крепкого алкоголя, переход на слабые и средние напитки, то же вино: в сравнении с водкой это менее вредно для организма и прививает культуру питья. Отдельным блоком стоит запрет на торговлю алкоголем в многоквартирных домах, но пока этот законопроект на рассмотрении. Есть шероховатости: не хотим, чтобы люди лишились продуктовых магазинов шаговой доступности. Но, конечно, сказать, что мы победим алкоголь полностью, нельзя, ведь люди пили тысячелетиями.