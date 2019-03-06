Участница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Татьяна Ларина: «За 38 дней я похудела на 8 кг»

Каждый хоть раз в жизнь мечтал сбежать от цивилизации и оказаться на необитаемом острове. Там, где нет телефонов, людей и торговых центров. Последний раз мы наблюдали за такими отчаянными людьми в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» ровно 10 лет назад. А недавно на ТВ3 стартовал новый сезон шоу со слоганом - «Остаться человеком». Только в этот раз участников разделили на племя актеров и экстрасенсов. В первом племени оказались: юморист «Comedy woman» Наталья Медведева, актриса фильма «Горько» Юлия Александрова, актер и бывший «холостяк» Илья Глинников, актер фильма «9 рота» Артур Смолянинов и другие. Во втором племени свои способности проявили участники и финалисты «Битвы экстрасенсов»: Сергей Пахомов, Николь Кузнецова, Виктория Комахина, Иван Шабанов и Татьяна Ларина, которая, к слову, согласилась рассказать «КП»-Петербург» о тяготах и лишениях на острове.

- Я поехала проверить себя и понять до конца, что я из себя представляю, потому что условия там невыносимые, - рассказала Ларина. - Ну, и выиграть главный приз 2 млн. рублей.

«На остров я взяла пояс из шерсти»

По условиям конкурса с собой можно было взять только вещи (футболки, шорты, толстовки), сумки тщательно проверялись - все под опись. Пронести что-то нужное было нереально, однако один предмет взять разрешалось. Каждый выбрал что-то свое: экстрасенсы - амулеты и снадобья. Актеры оказались более практичные - взяли ведра, зеркала, лопаты.

- Я взяла пояс из шерсти для поясницы, потому что мы спали на пляже в трудных условиях, - поделилась Татьяна. - Об ортопедии на острове и речи не было, и под конец у всех полезли их болячки. Так что пояс мне очень пригодился.

По условиям шоу каждому участнику в день выдавали 200 граммов риса и воду. И без того стройная Ларина за 38 дней пребывания в таких условиях скинула 8 килограммов.

На острове приходилось выживать в нечеловеческих условиях.

«Культурный слой снялся, и из людей полезли демоны»

- Но самое сложное было выдержать морально, - признается Ларина. - Перед шоу я отвечала на вопрос: «Что вас может взбесить в людях?» Я написала: «Тупизм и идиотизм». В итоге это мне и досталось. Я по натуре социопат и стараюсь отгораживать себя от людей с очень низким iq. Не хочу сказать, что я очень умная, но хотелось бы видеть людей рядом не глупее. Я поехала, в том числе, чтобы изменить это в себе. И пришла к выводу, что надо быть толерантной, таких людей вокруг всегда будет много.

Хотя терпимой у Лариной получалось быть не всегда. Уже после пары дней пребывания на острове, когда у всех начали сдавать нервы, соплеменники переругались между собой. Не стала молчать и Татьяна.

- Все случилось так, как я загадывала, - вздыхает экстрасенс. - Все мои сны, люди и события. Еще во время предварительных интервью, я говорила: «Как бы это не переросло в роман «Повелитель мух». Так и случилось, культурный слой снялся, и из людей полезли их внутренние демоны.

Не обошлось и без применения экстрасенсорных способностей. В какой-то момент встал вопрос, кто настоящий маг, а кто шарлатан. С островом даже пытались «договориться», Иван Шабанов «разговаривал» и приносил ему какую-то дань. А Лариной снились вещие сны.

«Все держалось на физике и 200 грамм риса в день»

Экстрасенс похудела на проекте на 8 килограммов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Перед съемками мне приснился сон, что придется убивать животное, - вспоминает Татьяна. - На предварительных интервью я сказала, что не стану этого делать и другим не дам. В итоге животное появилось. Что было дальше, пока сказать не могу.

Помимо добывания еды участникам приходилось самим строить себе дома, таскать бревна, разводить костер и рубить кокосы мачете.

- Мой главный конкурент по шоу - Виктория Камахина, - признается Ларина. - Она самый физически сильный экстрасенс, который когда-то занялась бодибилдингом. На острове важна только физика. Все держится на силе и на 200 граммов риса в день (смеется).

Хотя мужчины по природе своей сильнее слабого пола, Татьяна признается, что на острове женщины обошли их во всем: физически, морально и интеллектуально.

- Я ни о чем не жалею, - говорит экстрасенс. - Если бы было надо, повторила бы все снова, но в другой команде и не с этими людьми.

КОНКРЕТНО

«Последний герой. Актеры против экстрасенсов» смотрите каждую субботу на ТВ3 в 19.00

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