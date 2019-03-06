2019-03-06T14:57:14+03:00
Общество

Турист отсудил полмиллиона рублей у коммунальщиков из-за плохой уборки снега в Петербурге

Мужчина получил травмы во время падения в Адмиралтейском районе города
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Коммунальщикам пришлось ответить за наледь на тротуаре.Коммунальщикам пришлось ответить за наледь на тротуаре.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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«Поскользнулся, упал, очнулся – гипс. Получил полмиллиона рублей», - так теперь рассказывает о своей поездке в Петербург Павел (имя изменено – прим.ред). В декабре 2017 года мужчина приехал в Северную столицу. Однако путешествие обернулось поездкой в травмпункт.

Во время прогулки по 5-й Красноармейской улице он поскользнулся и упал. Произошло это из-за гололедицы на тротуаре. Восстановить справедливость и привлечь виновных турист решил через суд. Нанесенный моральный вред он оценил в 700 тысяч рублей.

- Дело рассматривал Василеостровский суд Петербурга с участием прокурора. Компенсацию он потребовал с компании СПб ГУДП «Центр», - сообщают в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокурор в своем заключении просил суд удовлетворить иск пострадавшего. Как отмечают в ведомстве, тротуар действительно не был отчищен.

Учитывая заключение прокурора, суд постановил компенсировать истцу причиненный моральный вред. Правда, его страдания оценили не в 700 тысяч рублей, а в полмиллиона. Организация, забывшая отчистить улицу от наледи, попыталась обжаловать приговор. Но суд настоял на своем.

- Санкт-Петербургский городской суд признал законным и обоснованным судебный акт Василеостровского районного суда, - уточнили в ведомстве. - Поэтому апелляционную жалобу ответчика не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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