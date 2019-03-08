В Петербурге феминистки из кафе «Симона» залили перцовым баллончиком мужчин, пришедших поздравить их с цветами

Недавно открытое в Петербурге и прогремевшее на всю Россию феминистическое кафе «Симона» вновь оказалось в центре скандала. В «неприемные» для мужчин часы, активисты решили поздравить женщин с 8 марта. Но дамы цветов не приняли и встрелили визитеров перцовым газом.

- Незваные гости пытались сорвать нашу подготовку к 8 марта, - сообщили сами феминистки в соцсетях.

А начиналось все более-менее мирно. Днем 7 марта группа мужчин, закупившись цветами (у каждого в руках было ведро с тюльпанами) вошла, хотя скорее ворвалась, в помещение фемкафе в Фонарном переулке.

Активисты попытались раздать букеты присутствующим дамам, но те отреагировали холодно – попросили мужчин уйти. Причем вместе с цветами. И быстро. А пока незваные гости скандировали «поздравляем», одна из представительниц «слабой» половины человечества брызнула в лицо из перцового баллончика оператору, снимавшему действо на мобильный телефон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/696039" frameborder="0"></iframe> Активисты пришли с цветами в фемкафе "Симона" в Петербурге.Мужчины попытались поздравить женщин с праздником, но получили порцию перцового газа в лицо. Видео: СОЦСЕТИ

И все же давайте жить дружно! Тем более, что перцовый баллончик где-то рядом.Фото: Олег ЗОЛОТО

Враг бежал. Ускакавший в одном кроссовке «раненый воин» еще долго стоял на улице и промывал глаза снегом. Феминистки праздновали победу.

- Они такие смешные и позорные. Мужики настолько самовлюбленные, что считают, будто они везде важны, нужны и ценны, везде их встретят, распахнув объятья. Поэтому и наплевали на правило, - пишут женщины и их сторонники в соцсетях.

Надо сказать, что поздравлявшие намеренно нарушили регламент заведения. До 19:00 кафе работает по принципу male-free – то есть без мужчин. Только после семи вечера «самцы» могут заходить в заведение. Об этом не забыли упомянуть в дирекции «Симоны».

- Они пришли в часы, когда мужчинам нельзя. Они не ушли, когда кураторка просила. Они притащили камеры. Они всё понимают. Кроме того, что они надоели женщинам, - сообщается в группе фемпространства «Ребра Евы» «ВКонтакте».

Здесь царит атмосфера сестринства. И подарки от грубых мужиков совсем ни к чему.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, в видеоролике, который активисты разместили в Интернете, мужчины все равно признаются женщинам в любви. Только вряд-ли эту «любовь» примут отдельные воинствующие дамы. Они даже предложили продать «оплаканные» тюльпаны в благотворительных целях.

- Поддерживаю идею выставления на аукцион цветов с мужскими слезками! – написала девушка с ником Саундтрек Жизни.

В итоге празднование 8 марта превратилось в абсурд с обеих сторон. «Смешались в кучу кони, люди…» - как писал классик.

Напомним, что ранее в кафе «Симона» безуспешно пытался попасть депутат Виталий Милонов.