2019-03-08T12:33:25+03:00
Общество

В Петербурге феминистки из кафе «Симона» залили перцовым баллончиком мужчин, пришедших поздравить их с цветами

В преддверии 8 марта в культурной столице «насмерть» схлестнулись две противоположные культуры [видео]
Петр КИБЕР
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В единственное в Петербурге фемкафе не пускают мужчин просто так. Только после семи вечера и по приглашениям.В единственное в Петербурге фемкафе не пускают мужчин просто так. Только после семи вечера и по приглашениям.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Недавно открытое в Петербурге и прогремевшее на всю Россию феминистическое кафе «Симона» вновь оказалось в центре скандала. В «неприемные» для мужчин часы, активисты решили поздравить женщин с 8 марта. Но дамы цветов не приняли и встрелили визитеров перцовым газом.

- Незваные гости пытались сорвать нашу подготовку к 8 марта, - сообщили сами феминистки в соцсетях.

А начиналось все более-менее мирно. Днем 7 марта группа мужчин, закупившись цветами (у каждого в руках было ведро с тюльпанами) вошла, хотя скорее ворвалась, в помещение фемкафе в Фонарном переулке.

Активисты попытались раздать букеты присутствующим дамам, но те отреагировали холодно – попросили мужчин уйти. Причем вместе с цветами. И быстро. А пока незваные гости скандировали «поздравляем», одна из представительниц «слабой» половины человечества брызнула в лицо из перцового баллончика оператору, снимавшему действо на мобильный телефон.

Активисты пришли с цветами в фемкафе "Симона" в Петербурге.Мужчины попытались поздравить женщин с праздником, но получили порцию перцового газа в лицо. Видео: СОЦСЕТИ

И все же давайте жить дружно! Тем более, что перцовый баллончик где-то рядом. Фото: Олег ЗОЛОТО

И все же давайте жить дружно! Тем более, что перцовый баллончик где-то рядом.Фото: Олег ЗОЛОТО

Враг бежал. Ускакавший в одном кроссовке «раненый воин» еще долго стоял на улице и промывал глаза снегом. Феминистки праздновали победу.

- Они такие смешные и позорные. Мужики настолько самовлюбленные, что считают, будто они везде важны, нужны и ценны, везде их встретят, распахнув объятья. Поэтому и наплевали на правило, - пишут женщины и их сторонники в соцсетях.

Надо сказать, что поздравлявшие намеренно нарушили регламент заведения. До 19:00 кафе работает по принципу male-free – то есть без мужчин. Только после семи вечера «самцы» могут заходить в заведение. Об этом не забыли упомянуть в дирекции «Симоны».

- Они пришли в часы, когда мужчинам нельзя. Они не ушли, когда кураторка просила. Они притащили камеры. Они всё понимают. Кроме того, что они надоели женщинам, - сообщается в группе фемпространства «Ребра Евы» «ВКонтакте».

Здесь царит атмосфера сестринства. И подарки от грубых мужиков совсем ни к чему. Фото: Олег ЗОЛОТО

Здесь царит атмосфера сестринства. И подарки от грубых мужиков совсем ни к чему.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, в видеоролике, который активисты разместили в Интернете, мужчины все равно признаются женщинам в любви. Только вряд-ли эту «любовь» примут отдельные воинствующие дамы. Они даже предложили продать «оплаканные» тюльпаны в благотворительных целях.

- Поддерживаю идею выставления на аукцион цветов с мужскими слезками! – написала девушка с ником Саундтрек Жизни.

В итоге празднование 8 марта превратилось в абсурд с обеих сторон. «Смешались в кучу кони, люди…» - как писал классик.

Напомним, что ранее в кафе «Симона» безуспешно пытался попасть депутат Виталий Милонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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