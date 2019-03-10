«Пинали учениц»: Пятиклассники из Ленобласти отметили 8 марта акцией «Без баб»

Школьники из Ленинградской области весьма оригинально поздравили своих одноклассниц с 8 марта. Вместо цветов и милых презентов девочки получили от ребят пинки и плакаты с надписью «Без баб».

ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ СИМВОЛ ВЕНЕРЫ

О скандальной акции, затеянной подростками, рассказала мама одной из учениц школы во Всеволожском районе Ленобласти. В четверг, 7 марта, ее дочь отправилась на занятия в «Центр образования «Кудрово». Настроение было праздничным – скоро 8 марта, впереди длинные выходные. Девочки пришли нарядные и с нетерпением ждали поздравлений от мужской части коллектива.

Мальчики о торжестве не забыли и приготовили для одноклассниц особенный сюрприз. Вместо традиционных плакатов с цветами и стихотворениями, они развесили на стенах учебного заведения листовки с перечеркнутым символом Венеры. И это, как оказалось, была только часть подарка.

В школу юноши пришли в плакатами. Фото: facebook.com.

- Один лидер собирал подписи на что-то связанное с акцией. Некоторые из них перешли на агрессию. Пинали мимо проходящих дев, в том числе мою восьмиклассницу, - пожаловалась в социальных сетях петербурженка Мария Брусенская.

«ПЕДАГОГИ НЕ РЕАГИРОВАЛИ»

Родителям удалось выяснить, что инициаторами акции стали «настоящие мужчины» из 5-6 классов. Они заранее нарисовали плакаты с надписью «Без баб», с которыми расхаживали по школе. Фотографиями с самодельными постерами мальчики делились в социальных сетях.

- Дочь поругалась с тем мальчиком, который ее пнул, - поделилась с «Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге» мама пострадавшей ученицы. - Насколько я знаю со слов ребенка, педагоги не реагировали на происходящее.Вопрос, куда нужно деться всем бабам, как дети собираются обойтись с матерями и педагогами, остался нераскрыт.

В социальных сетях пользователи осудили подростков за такое хамское поведение. Они настаивают, что выходка не должна остаться безнаказанной.

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