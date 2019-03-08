«Прорастут на могиле патриархата»: В Петербурге феминистки завалили цветами голого мужчину у ЗАГСа

Сегодня в Петербурге, как и по всей России, отмечают 8 марта. Но одни традиционно, а другие наоборот, протестуюя против засилья патриархата и гендерных стереотипов. Так, днем у Дворца бракосочетания на Английской набережной появился «труп» обнаженного мужчины, заваленного цветами.

- Феминистки ответили на вчерашнее «насильное» поздравление и принесли к ЗАГСу обнаженного мужчину в цветах, - пишет фотограф Давид Френкель, опубликовавший фото перформанса у себя в соцсетях.

Над «телом» стояла девушка в маске с плакатом «Кто к нам с чем за чем - тот от того и того». На смысл послания намекали «оторванные» латексные мужские гениталии, лежавшие подле заваленного тюльпанами мужчины.

Надо сказать, что это не первое представление, устроенное группой неизвестных феминисток. 23 февраля они пришли к областному военкомату в противогазах, с голой грудью и запеленутыми как младенцы кусками мяса. Акция так и называлась: «Рожай мясо».

Что касается перформанса у ЗАГСА, то он стал ответом на поздравление мужчинами сотрудниц и посетительниц фемкафе «Симона». Накануне активисты успели лишь пару раз прокричать «поздравляю», прежде чем получили в лицо струю перцового газа.

У Финляндского вокзала, рядом с памятником Ленину боролись за равные гендерные права.Фото: СОЦСЕТИ

И это не единственное событие подобного рода в Петербурге в эти праздничные дни. В то же время, пока голый представитель «патриархата» страдал от холода перед ЗАГСом, на площади у Финляндского вокзала хрупкие девушки на митинге доказывали, что они не принцессы, а «сильные драконы».

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