В Невском районе Петербурга пассажирский автобус протаранил кирпичную стену

Серьезная и страшная по внешним признакам авария произошла вечером 11 марта в Невском районе Санкт-Петербурга. На улице Профессора Качалова в кирпичную пристройку здания бизнес-центра влетел туристический автобус.

- Авария произошла на противоположной стороне от перекрестка с улицей 2-й Луч. У автобуса снесена вся правая сторона передней части, - сообщают очевидцы.

Огромная туристическая машина как будто «застряла в текстурах». Но, несмотря на страшные на вид разрушения, пострадавших в ДТП не оказалось. По словам водителя, автобус шел пустой. Сам шофер отделался легким испугом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/696568" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге водитель автобуса не справился с управлением.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за гололеда. Водитель не справился с тяжелой машиной на скользкой дороге. Впрочем, точную причину столкновения установят в ГИБДД, а вот сам туристический транспорт придется серьезно ремонтировать, если и вовсе не отправить под списание.

Кирпичная стенка оказалась прочнее китайской машины.

Напомним, что в марте в Ленинградской области произошло два серьезных ДТП с пассажирскими автобусами. Оба раза в аварию попадали ехавшие из Тихвина в Петербург машины. 6 марта погиб один человек и пострадали еще 14, а 9-го числа в больнице оказались пятеро пассажиров. И как в сегодняшнем случае, это были автобусы китайского производства.