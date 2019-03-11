2019-03-11T21:21:32+03:00
Происшествия

В Невском районе Петербурга пассажирский автобус протаранил кирпичную стену

От удара у туристического лайнера полностью снесло правую переднюю часть [видео]
Петр КИБЕР
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На улице Профессора Качалова пассажирский автобус "застрял в текстурах".На улице Профессора Качалова пассажирский автобус "застрял в текстурах".
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Серьезная и страшная по внешним признакам авария произошла вечером 11 марта в Невском районе Санкт-Петербурга. На улице Профессора Качалова в кирпичную пристройку здания бизнес-центра влетел туристический автобус.

- Авария произошла на противоположной стороне от перекрестка с улицей 2-й Луч. У автобуса снесена вся правая сторона передней части, - сообщают очевидцы.

Огромная туристическая машина как будто «застряла в текстурах». Но, несмотря на страшные на вид разрушения, пострадавших в ДТП не оказалось. По словам водителя, автобус шел пустой. Сам шофер отделался легким испугом.

В Санкт-Петербурге водитель автобуса не справился с управлением.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за гололеда. Водитель не справился с тяжелой машиной на скользкой дороге. Впрочем, точную причину столкновения установят в ГИБДД, а вот сам туристический транспорт придется серьезно ремонтировать, если и вовсе не отправить под списание.

Кирпичная стенка оказалась прочнее китайской машины.

Кирпичная стенка оказалась прочнее китайской машины.

Напомним, что в марте в Ленинградской области произошло два серьезных ДТП с пассажирскими автобусами. Оба раза в аварию попадали ехавшие из Тихвина в Петербург машины. 6 марта погиб один человек и пострадали еще 14, а 9-го числа в больнице оказались пятеро пассажиров. И как в сегодняшнем случае, это были автобусы китайского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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