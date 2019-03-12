На благоустройство дворов, парков и садов Петербурга выделили 4 млрд рублей

Петербург станет еще красивее – на благоустройство города в этом году Смольный готов потратить больше денег. Действующий губернатор Александр Беглов добавил к запланированным средствам бюджета еще 2,5 миллиарда рублей. И всего на различные комплексные работы в садах, парках, зонах отдыха и дворах Северной столицы уйдет 4 миллиарда рублей.

А У НАС ВО ДВОРЕ

В каждом районе у петербуржцев есть излюбленные места для отдыха и прогулок – зеленые садики, тенистые дворы, спортивные площадки – те, что поближе к дому. Большое внимание в этом году город уделит внутриквартальным территориям. Изначально на их преображение было дано 1,5 миллиарда рублей. На эту сумму собирались благоустроить в общей сложности 350 объектов, среди которых 310 – это дворы. Заниматься ими будут муниципальные образования. А вот еще 50 территорий – скверы, садики, площадки – предстоит облагородить районным администрациям.

Новое общественное пространство развернется вокруг Ивановского карьера. Фото: Комитет по благоустройству.

Но вместе с губернаторской поправкой в бюджет в Петербурге прибавится работ. К объектам, которые нуждаются в преображении, решено добавить еще 33 двора и 62 общественных пространства в районах. Именно на них пойдут деньги из дополнительной суммы – всего около 1,5 миллиарда. На благоустройство других садов, парков, бульваров, аллей и зон отдыха по всему городу из дополнительных средств потратят еще около 950 миллионов. Итого – больше четырех сотен территорий в Северной столице в 2019-м станут лучше, ухоженнее и красивее.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ

В этом году в Петербурге прибавятся и современные зоны отдыха. Все они могут стать местами притяжения не только для жителей конкретных районов, но и для всех петербуржцев.

Так, общественное пространство обещают сделать вокруг Ивановского карьера в Невском районе. Преобразится сквер на Торжсковской улице в Приморском районе. В Красногвардейском – благоустроят Большой Ильинский сад на Охте. Ждут работы и сквер на углу Мытнинской и 8-й Советской улиц в Центральном районе. На всех этих зонах обновят или проложат тропинки и дорожки, приведут в порядок газоны, расставят скамейки, разобьют цветники. И что самое важное для всех защитников петербургской зелени – высадят новые деревья и кустарники, при этом сохранив уже имеющиеся. Преобразятся также территория вокруг Гореловского озера в Красносельском районе, излюбленный горожанами Дубковский пляж в Курортном районе и ряд других объектов.

А ЧТО ЕЩЕ

Задумано в этом году благоустроить и несколько важных территорий социальных объектов. Речь идет не только о семи пришкольных стадионах в Петербурге. В 2019-м будут заниматься пространством рядом с несколькими учреждениями для детей с особенностями здоровья.

– Проекты отвечают требованиям безопасности, доступности для маломобильных групп населения, а также современным тенденциям градостроительства. В их обсуждении приняли участие жители, – отметили в пресс-службе губернатора.

Сквер на Мытнинской улице обновят. Фото: Комитет по благоустройству.

На будущее действующий губернатор Петербурга Александр Беглов призвал учитывать в программах благоустройства территории у воды. В частности – приводить в порядок берега Невы, Карповки и других рек и каналов.

– Кроме того, как заявил Александр Беглов, необходимо создавать общественные пространства, которые будут востребованы жителями города круглогодично. Для этого на таких площадках должно быть проведено освещение, озеленение, установлены малые архитектурные формы, – добавили в пресс-службе губернатора.

СКАЗАНО

Александр БЕГЛОВ, врио губернатора Петербурга:

– Общественные пространства должны создавать хорошее, позитивное настроение. Это очень важно. И, конечно, в подготовке и реализации объектов комплексного благоустройства нужно обязательно советоваться с жителями.