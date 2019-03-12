Вдова режиссера Алексея Балабанова о съемках фильма «Брат 3»: «Мне безразлично, что делают эти сумасшедшие»

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. «Руки-базуки», Джигурда и Дацик: Стас Барецкий реально собрался снимать «Брата-3» 00:00 00:00

«В чем сила, брат?» Вопрос главного героя Сергея Бодрова-младшего в картинах «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова волновал в конце прошлого столетия каждого, но так и остался без ответа. Об этом кино говорили: «Фильм - эпоха. Один из самых честных». Но, несмотря на оглушительный успех, Балабанов решил не снимать продолжение.

«Сережа вырос, поэтому и он не хочет больше играть эту роль, и мне неинтересно придумывать новые жизненные перипетии Данилы Багрова (главный герой, которого сыграл Бодров-младший - прим. Авт.). Все. История закончена», - когда-то заявил режиссер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="512" height="288" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/696770" frameborder="0"></iframe> В чем сила, брат?.Знаменитые кадры из фильма

А в 2002 году Сергей Бодров погиб. Балабанов пережил его на 11 лет. Создатель культовых картин «Груз 200», «Жмурки» и двух фильмов «Брат» скончался от приступа, так и не успев закончить сценарий к своей очередной картине.

Барецкий давал деньги на съемки «Брата 3»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/696781" frameborder="0"></iframe> Не брат ты мне!.Кадры из фильма

25 февраля 2019 года Балабанову исполнилось бы 60 лет. В память о культовом режиссере петербургский шоумен Стас Барецкий поспешил сделать сенсационное заявление. Якобы, задумывалась третья часть картины, в которую инвестировал деньги он сам. И если бы не смерть режиссера, она была бы снята. А теперь Барецкий решил закончить дело великого Балабанова и снять третью часть «Брата».

- Да, это все на самом деле так. Балабанов мне деньги не смог отдать, а я ведь их брал у инвесторов ритуальных. Мне надо с ними рассчитываться. Вот решил сам снять, - рассказал шоумен корреспонденту «КП».

По словам Барецкого, в картине будут сниматься актер Никита Джигурда, балерина Анастасия Волочкова, Кирилл «руки-базуки» Терешин, недавно освободившийся из тюрьмы боец Вячеслав Дацик и певица Ольга Бузова.

Режиссер Алексей БалабановФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Пусть снимает своих братков, к нам это отношения не имеет»

Мы дозвонились вдове режиссера Надежде Балабановой, в эксклюзивном интервью корреспонденту «КП»-Петербург» она призналась, что впервые слышит о съемках.

- Я об этом ничего не знаю и все это очень глупо, - вздыхает в трубку вдова. - Я не читаю газет и не смотрю телевизор - мне безразлично, что происходит с этими сумасшедшими людьми. Я не знаю, кто такой Барецкий и Джигурда, я счастливый человек.

Надежда Балабанова сейчас в больнице - порвала сухожилие на руке, но заверила, что все в порядке. Вся эта вакханалия ее никак не тронула и даже в случае начала съемок судиться с Барецким она не станет. Однако актеры фильма не были столь сдержаны.

У героев Сергея Бодрова-младшего и Светланы Письмиченко в фильме была любовная линия.Фото: кадр из фильма.

- Там какой-то идиот, простите, не знаю, как его назвать, - не стесняясь в выражениях, заявила актриса Светлана Письмиченко, сыгравшая роль Светы в первой части картины. - Он же даже не профессионал. Причем тут он вообще?! «Брат» - это не его бренд, не его идея, пусть снимает своих братков, к нашей истории это никакого отношения не имеет. Это авторская история Алексея Балабанова. Просто кто-то хочет раскрутиться на его имени, но мы к этому никакого отношения не имеем.

«Брат 3» не может состояться без главного героя и режиссера»

Певица Ирина Салтыкова, сыгравшая саму себя во втором фильме «Брат», тоже, оказывается, не рада «продолжению». Напомним, в картине Салтыкова была возлюбленной Данилы Багрова.

irinasaltykova_official Привет друзья!Я хочу сообщить Вам,что я начала ремонт в своей раритетной квартире,(кто не знает,напоминаю,там снимали сцены к фильму Брат-2)Жалко расставаться ,но время пришло!!!)Поэтому выставляю фото на память,как было!моя квартира!!!начинаю ремонт

- Фильм «Брат 3» не может состояться без главного героя и режиссера, - заявила «КП»-Петербург» певица. - Это неуважение к людям, которые ушли из жизни. Насколько у нас сумасшедшее общество, что позволяет себе такие вещи?! Причем тут Джигурда? А Волочкова вообще не актриса. Это позор нашего общества.

«К этому нельзя серьезно относиться»

Про позор говорил и исполнитель главной роли Виктор Сухоруков, который сыграл брата Данилы, киллера - Виктора. В нулевых они были самыми известными киношными братьями.

Виктор Сухоруков и Сергей Бодров-младший были главными киношными братьями.Фото: кадр из фильма.

- Это муха (Барецкий, - примеч.Ред.), которая вылезла откуда-то, - закричал актер в трубку. - Молчание и презрение - все, чего они достойны. Как можно к этому серьезно относиться? Для меня этой темы нет, я не знаю этих типов, и знать не хочу. Это ниже моего достоинства.

КСТАТИ

Поклонники творчества Алексея Балабанова и Сергея Бодрова-младшего собирают подписи под петицией, адресованной Министерству культуры РФ, с просьбой запретить съемки фильма «Брат 3».

«Многие выступают против того, чтобы этот фильм был снят, так как в нем собираются задействовать лиц с уголовным прошлым, актеров, не имеющих отношения к фильмам «Брат» и «Брат 2». Отец Сергея Бодрова-младшего также выступил против съемок продолжения. Пожалуйста, не останьтесь равнодушными, нам, поклонникам творчества Сергея Бодрова и Алексея Балабанова не безразлична судьба его культового фильма», - говорится в петиции.

Всего за неделю ее подписали уже четыре тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Барецкий решил снять «Брат-3» со Шнуром и Дациком

Сценарий фильма уже есть, правда пока только в голове самого шоумена (подробности)

В интернете объявили бойкот фильму «Брат-3»

На продолжение культовых лент Балабанова замахнулся бывший музыкант «Ленинграда» Стас Барецкий (подробности)

Россияне требуют запретить съемки фильма «Брат-3»

В Интернете появилось несколько петиций с таким воззванием (подробности)