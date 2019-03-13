Шнуров отказал Собчак в батле, признавшись в трусости

Как и следовало ожидать, Сергей Шнуров отказался встречаться с Ксений Собчак, которая «бросила» музыканту перчатку, вызвав на батл. Перепалка между знаменитостями началась с лидера группы «Ленинград», который не смог промолчать и не прокомментировать развод телеведущей. На это Собчак заявила, что стихи Шнурова уже давно превратились в затычку в «каждой новостной бочке».

Собчак увидев, что Шнуров посвятил ей эпиграмму, ответила бывшему другу, как это нынче принято, стихами. Однако это не смогло достаточно мотивировать музыканта принять вызов в реальном мире. Шнур предпочел признать себя трусом и продолжать стихотворную перепалку в сети.

- Я, Ксюша, не приду, прости, конечно.

Почуял, что ли, злую западню.

Труслив я стал, да, и тут делом грешным,

Всяк понимаю, как отказом я садню.

Такой уж возраст, что не до приколов.

Не страшно от тебя стихом в торец.

Боюсь, меня *** Богомолов,

Повеса и прославленный боец.

Вокруг тебя компания на взводе,

А я что? Отмутузят сгоряча,

Истерики полно в том доме-хороводе,

Что кружится под вывеской Собчак.

Тем более теперь опять ты мама,

О чем напоминаешь месяц как,

При помощи странички инстаграмма.

Ах, да, ещё такой пустяк,

Всей хитрожопостью своей наружу,

Ты с кем угодно батлиться не прочь, -

Твоей программке очень рейтинг нужен,

Но я ничем вам не смогу помочь.

Прости, как ты умеешь. Не приду.

Прочти еще разок послание то Ошо.*

Твой интерес насквозь. Я шлю в ***.

*Послание от Ошо это пОшло.

Ведь я не Пятачок, а ты не Винни Пух,

Да, мы давно с тобой уже не вместе.

Быть «феминисткой» просто для лохух,

Как «журналистом» слыть на лобном месте, - опубликовал очередное стихотворение Шнуров в Instagram.

Что ж, поклонники музыканта и телеведущей уже давно достали попкорн и внимательно следят за развитием разгорающейся ссоры. Последует ли ответ от Собчак на этот раз или она все же решит промолчать, скоро станет ясно.

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