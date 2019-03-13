У школьницы из Красного Села заподозрили корь

Очередной случай кори в Петербурге. Вспышку одной из самых опасных инфекций в мире зафиксировали в школе №276 в Красном Селе.

– Корью заразилась одна школьница, а также члены ее семьи – всего пять человек, – рассказали «Комсомолке» в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу. – Других заразившихся в школе на текущий момент не выявлено. Сейчас в учебном заведении всех проверяют на прививочки, и тех, у кого были медотводы, будут прививать в ближайшее время: после контакта с больным привиться можно в течение 72 часов.

В школе №276 о зарегистрированном случае кори сообщили еще в первой половине дня.

– Инкубационный период – 21 день, – сообщили родителям. – В течение этого периода нужно детям измерять температуру утром и вечером, осматривать кожу на предмет сыпи. Сыпь появляется сначала на лице и за ушами, затем опускается на тело, конечности. При появлении кашля, насморка, слезотечения у ребенка незамедлительно обращайтесь к участковому педиатру.

Действительно, корь – одна из самых заразных зараз на планете, распространяющихся воздушно-капельным путем, лекарства от которой пока не придумали. Зато с ней успешно борются вакцинами. Обычно прививают в детстве, причем в два приема (удостовериться, что вы привиты, можно в своем сертификате прививок: там должно быть две отметки). Но если прививку не делали – не беда: поставить ее никогда не поздно, причем даже после контакта с больным она намного облегчит течение заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/696952" frameborder="0"></iframe> Что такое корь и как с ней бороться.Видео: Управление Роспотребнадзора по Петербургу

– Только что беседовали с мамой ученицы, – сообщили «Комсомолке» в школе. – Корь подтверждена только у трех членов семьи, а самой девочке, слава богу, пока ставят ангину. Но мы все положенные мероприятия выполнили, учеников и работников на прививки проверили. Карантин продлится до 28 числа, и все, кто не хочет прививаться, будут сидеть дома.

В начале февраля в Купчине обнаружили крупный очаг кори: заразились сразу восемь человек, в том числе шестеро детей. Затем корью заразился один житель Петроградской стороны. В обоих случаях речь шла о непривитых.