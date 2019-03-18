«Меня душили и били до полусмерти»: Петербургский миллиардер впервые после похищения в Абхазии рассказал о 100 днях плена

«УМЕР В ДТП И ВОСКРЕС»

52-летний бизнесмен Максим Яковлев – одна из самых интересных личностей страны. Миллиардер, ученый, преступник из международного розыска. Что правда, а что нет – неизвестно, ведь сам Яковлев избегает общения с прессой. Его состояние счетов - тоже загадка. Но, по некоторым подсчетам, сумма равна сотням миллионов долларов. Коммерсант отстроил свой бизнес еще в лихие 90-е. Скупал и продавал ваучеры. А потом на выручку удачно купил крупный завод пищевой упаковки. Наверное, в тот момент Яковлев и сам еще не понимал своего счастья. Ведь теперь его продукция в каждом магазине страны – это обертки шоколадок и чипсов.

Но россиянам бизнесмен больше запомнился не своим состоянием, а невероятной жизнью. Сначала Максим Яковлев трудился над изобретением лекарства против всех болезней – рака и ВИЧ. Его рецепт был в растительных стволовых клетках, выделенные из томатов и дикого женьшеня. Правда, разработки длились недолго. Пока ученые трудились над панацеей, в СМИ попала новая новость - Яковлев погиб в ДТП. История по времени совпала с тем, что Интерпол объявил российского бизнеса в розыск за вооруженный захват здания в Киргизии. В Бишкеке у скандального миллиардера был бизнес с родственниками бывшего президента Курманбека Бакиева. Компаньоны коммерсанта обвинили его в разбойном нападении и захвате недвижимости. Казалось бы на этом должно было все закончиться. Ведь с мертвого не спросишь. Но тут миллиардер неожиданно «воскрес». Оказалось, что он жив и здоров. А весть о его смерти, по одной из версий, была уткой. Но стоило Яковлеву появиться, как он вновь исчез. И на этот раз по-настоящему.

Коммерсант искал лекарство от всех болезнейФото: СОЦСЕТИ

«МЫ НАШЛИ ЕГО В ЛЕСУ»

Максим Яковлев отдыхал в Абхазии, когда в его гостиничный номер ворвались трое вооруженных бандитов в масках, которые его избили и похитили. Полицейские прибывшие в номер потом рассказывали, что все было перевернуто, а на полу остались следы крови. Многие сразу же стали говорить, что это уловка скрыться от преследования всевидящего Интерпола. Но нет. Вскоре похитители связались с женой Максима. Преступники выразились предельно четко – платите 200 миллионов рублей или больше вы своего благоверного не увидите.

Правда, выкуп платить никто не стал. Поэтому через месяц якобы от похитителей пришло новое письмо – уже партнерам Яковлева по бизнесу. Цена выкупа снизилась до 10 миллионов рублей. Но и это требование бандитов осталось безответным. После этого похитители замолкли. И о судьбе коммерсанта никто ничего не знал. Все лишь гадали – жив ли он еще. Тишина продолжалась 100 дней. И тут в октябре 2018 года миллиардер неожиданно вернулся в Петербург. Но от любого общения с прессой он отказался. Лишь брат и супруга Яковлева подтвердили, что бизнесмен дома, но ему нужно поправить здоровье. Внятно объяснить, как удалось вырваться из плена, не смогли и абхазские силовики.

Номер коммерсанта был перевернут после похищенияФото: Елена БЕЗГОДОВА

- Похищенный Максим Яковлев был обнаружен местными жителями в лесу вблизи одного из сел, - разводил руками исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Абхазии Даур Амичба. – Из деревни мужчина был доставлен службой государственной безопасности в город Сухум к медиками. Потерпевший изъявил желание немедленно уехать домой для реабилитации. У него имеется физическое истощение. Врачи заявили, что жизни Яковлева ничего не угрожает. Максим Николаевич был доставлен в аэропорт Сочи, а оттуда улетел в Петербург. Никакой информации о том, кто его держал в плену и в каких условиях, у нас пока нет. Яковлев этими сведениями с нами не поделился.

Судя по всему, неожиданное освобождение коммерсанта привело прокуратуру Абхазии в ступор не меньше, чем журналистов.

«У БРАТА НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ К ПОХИТИТЕЛЯМ»

После этого невольно поползли новые слухи и версии о том, что это было. «Комсомолка» в тот момент не стала тревожить бизнесмена, чтобы он поправил здоровье. И недавно мы решили его все же спросить - а было ли похищение? К миллиардеру мы обратились через родственников.

- Похищение было, но мы пока не можем говорить, как Максим освободился, - пояснил «КП-Петербург» брат Яковлева Константин. – Я могу лишь сказать, что Максим вернулся к работе. Его похитили те, кто на этом зарабатывает. Какой выкуп был, меня попросили не комментировать. Никто не собирается им мстить. Если они зарабатывают на похищении людей, их что-то на это тоже толкает. Он здоровье, конечно, потерял. Но нет претензий у него.

Яковлев объявлен в розыск по линии Интерпола

Супруга коммерсанта, тем временем, рассказала лишь, что муж больше 3 месяцев провел «в подвале на цепях». Больше откровенничать не стала. Тем не менее родственники все же пообещали передать Максиму Яковлеву, что журналисты «КП» хотели бы с ним пообщаться.

«МЕРКНУТ ДАЖЕ ГОЛЛИВУДСКИЕ БЛОКБАСТЕРЫ»

И вот спустя несколько дней нам пришел ответ от миллиардера.

- Направляю вам свое обращение, - написал бизнесмен на электронную почту «КП-Петербург». Коммерсант, как оказалось, записал для нас видео, в котором рассказал о некоторых подробностях своего похищения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/697789" frameborder="0"></iframe> Похищенный в Абхазии бизнесмен из Петербурга Максим Яковлев записал видеобращение.

- В Абхазию я приехал, чтобы познакомиться со страной и исследовать возможности для постоянного там пребывания, - поделился Максим Яковлев. – В ночь с 19 на 20 июня, примерно в 2:30 утра, в мой номер в гостинице ворвались неизвестные вооруженные люди в военной форме с громким криком: «Максим Яковлев, ФСБ России», направив на меня оружие. На меня пытались накинуть наручники. На одну руку накинули сразу, на вторую я не давал и оказывал сопротивление. Меня душили и избивали до полусмерти. Но когда наручники уже надеты на обе руки, оказывать сопротивление довольно сложно. На мою голову надели мешок, в котором было тяжело дышать. После этого меня вывели из гостиницы и увезли в неизвестном направлении. Когда такое с тобой происходит, ты не знаешь, что реально, а что нереально, что правда, а что вымысел, что сон, а что выдумка.

О том, как его удалось освободить, бизнесмен умолчал, заявив, что не хочет нарушать тайну следствия. Но за спасение он поблагодарил «правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Абхазии», абхазскую диаспору в Петербурге и своего друга. К слову, коммерсант рассказал и о том, как попал в розыск по линии Интерпола.

- В розыске Интерпола по абсолютно сфабрикованному делу без всякого стыда и стеснения, - заявляет Яковлев. - Даже голливудские блокбастеры выглядят бледной копией по сравнению с тем, что происходит на фоне того, когда тебе инкриминируют то, что ты 8 лет назад в Киргизии организовал вооруженный захват здания из 30-40 человек, которых ты никогда в своей жизни не видел. При этом вынесено 11 представлений Верховного суда Киргизии, которых оказывается недостаточно, чтобы поставить точку в этой истории. У меня есть просьба к вам журналистам: когда вы исследуете какой-то вопрос, исследуйте это более полно и всеобъемлюще. Мне же по-прежнему требуется время для восстановления моего здоровья. Поэтому выбран такой способ связи с вами.

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