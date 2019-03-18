Шнуров признался, почему скрывает новую жену от общественности

Осенью, 10 октября 2018 года самый известный петербургский разгильдяй и рок-н-рольщик лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров женился в четвертый раз. Многих поклонников музыканта это удивило – ведь с третьей женой Матильдой Шнуровой он развелся только 15 августа того же года. Все с нетерпением ждали, кем же стала новая избранница Шнура.

45-летний Шнуров женился на 27-летней светской львице и девушке из состоятельной семьи Ольге Абрамовой. Эффектную блондинку под ручку с музыкантом уже успели поймать в свои объективы папарацци. Однако сам Шнуров тщательно скрывает свою новую любовь.

Когда женой музыканта была Матильда, на странице его Instagram часто появлялись фотографии нежной, страстной, безумной любви. Однако новую свою супругу Шнуров тщательно скрывает. В соцсети есть только две фотографии возлюбленных. И то, на всех лицо девушки закрыто. Откуда такая скрытность, удивляются поклонники.

На всех снимках в Instargam музыканта лица Ольги Абрамовой не видно Фото: Instagram Шнуров

В интервью YouTube-канала «Редакция», музыкант раскрыл причины такой таинственности. По словам Шнурова, его новой супруге просто не нужна популярность.

- А зачем ей это нужно? Чтобы она ходила по улицам и ее узнавали, - удивился Шнуров.

Несмотря на то, что лидер «Ленинграда» стал скрывать свою личную жизнь, говорить про него не стали. Свой Instagram Шнуров превратил в личную поэтическую площадку, на которой высказывает мнение и сталкивается с кем-нибудь лбами.

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