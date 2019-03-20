Кряквы, чайки, гуси: Петербург в ожидании перелетных

Перелетные гуси

В Северной столице гуси не остаются надолго, обычно они пролетают дальше, на Север. В 2008 году благодаря финансовой поддержке Vogelschutz-Komitee и голландского министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, орнитологам удалось промаркировать несколько гусей - как видно, конечная их остановка находится в районе Архангельска, но и в Северной столице они побывать успевают. Все дело в том, что Санкт-Петербург расположен на Беломорско-Балтийском пролетном пути и иногда белолобые гуси проходят широким фронтом даже над крышами домов на Невском проспекте. Проследить их путь можно здесь.

Проследить путь гусей.

Зимующие кряквы

Не все птицы покидают наш край даже зимой. Например, в Петербурге с 70-х годов наблюдается стойкая популяция птиц, которые остаются на зимовки на незамерзающих прудах Северной столицы. Главные лидеры всех рейтингов - различные виды уток.

-

Учет всех зимующих водоплавающих и околоводных птиц ежегодно проходит в рамках акции «Серая шейка» в середине января одновременно по всей стране, в том числе в Петербурге. Результаты за 2019 год должны опубликовать ближе к началу апреля, а пока мы можем обозначить несколько любопытных фактов из 2018-го.

В прошлом году популяция зимующей кряквы в Петербурге составила более 8 000 особей. В Москве кряква тоже является самым многочисленным зимующим видом - здесь их было аж 28 850 птиц. Кстати, о том, стоит ли подкарливать зимой крякв, мы писали здесь.

Так выглядит кряква.

Петербургские чайки и столичные огари

Второй по популярности зимующий вид Петербурга - серебристая чайка. В 2018 орнитологи насчитали около 1 000 птиц. Интересно, что в столице в последнее время благодаря наличию водоемов около Московского зоопарка прижился огарь, которого иногда называют красной уткой - 1756 особей прекрасно себя чувствуют здесь, несмотря на каменные берега прудов. А все потому, что Tadorna ferruginea - так звучит этот вид по-научному - выходец из полупустыни. Из-за того, что огари не улетают и живут исключительно своей московской популяцией, орнитологи предполагают, что в столице обосновались уникальные птицы, которые эволюционировали. И, возможно, в скором будущем они будут существенно отличаться от других представителей своего вида в России.

Петербургская чайка.

В целом, по внешности и манере огари он больше напоминает гусей. Также в Москве были замечены отдельные особи гусей. В Петербурге ни красных уток, ни гуси не зимуют - здесь им слишком холодно - если не считать обитателя завода на Парнасе Zatecky Gus Rubinovy, да и тот творение рук человеческих. Но шутки шутками, а в Петербурге и в Москве зафиксировано одинаковое количество видов водоплавающих - по 17. Так что тут между столица ничья.

Кого еще ждать в гости?

Среди пролетных птиц помимо гусей есть вероятность увидеть серых журавлей, морянок, турпана и различные виды куликов. А тех, кто прилетел сюда до холодов, мы рекомендуем наблюдать в Гатчинском парке. Здесь есть и хохлатая чернеть, и гоголь, и красношейная поганка, и лысухи, и зимующие кряквы.