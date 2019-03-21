«Девчонкам нужен новый секс-символ»: Сын Нагиева показал обнаженный торс

Кто-то говорит, что природа на детях отдыхает. Но порой яблочко от яблони совсем не далеко падает. Сын петербургского актера Дмитрия Нагиева по сексуальности, вполне возможно, превзошел своего отца. 29-летний Кирилл поразил всех своим рельефным, атлетическим телом. Поклонницы наперебой стали сыпать комплиментами в комментариях под фотографией молодого актера, который стал прекрасно выглядеть, после того, как похудел и подкачался.

- У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение разочаровывает предыдущее, - подписал свою обнаженную фотографию, опубликованную в Instagram, Кирилл Нагиев.

kirill_nagiev Кирилл Нагиев похудел и подкачался

Какая прекрасная традиция, хором заговорили подписчики актера, которые не смогли не восхититься брутальным видом и изгибами мышц сына петербургского секс-символа. Девушки и женщины в социальной сети не смогли сдержать своих эмоций и наперебой отмечали, какое же Кирилл милое «разочарование».

Отец и сын, впрочем, многим схожи. У 29-летнего Кирилла тоже имеются татуировки на теле, и он держит себя в прекрасной форме, не отставая от знаменитого отца. Ведь Дмитрий Нагиев задает высокую планку. Актер не редко делился в соцсети снимками своего мускулистого тела. В свои 51 Нагиев может дать фору любому молодому мальчику.

nagiev.universal Такого отца сыну Нагиева будет сложно перещеголять

Подписчики, восхищенные Нагиевым-младшим удивленно спросили, почему он с такой внешностью до сих пор не блистает со всех кино и телеэкранов. На это молодой актер ответил поклонникам, что ближайшей осенью выйдет три фильма с его участием. Причем в двух из них он исполнитель главной роли. С нетерпением ждем, чтобы увидеть талант сына звезды.

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