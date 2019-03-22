В Русском музее открылась выставка Куинджи: Среди экспонатов и украденная из Третьяковки «Ай-Петри. Крым»

Русский музей выполнил свое обещание и открыл для ценителей искусства выставку картин Архипа Куинджи. Петербуржцам и гостям города показали шесть полотен художника, в том числе и печально знаменитую «Ай-Петри. Крым».

- В собрании Русского музея хранится немало работ, написанных в Крыму. Все они поступили в дар от Общества имени А. И. Куинджи, - сообщает пресс-служба Русского музея. - Экспозиция открыта в Садовом вестибюле Михайловского дворца.

На выставке представлены шесть работ Архипа Куинджи.Фото: Артем КИЛЬКИН

Выставка компактная. Здесь всего шесть картин, среди которых: «Море. Крым», «Облако над степью», «Закат», «Закат в степи на берегу моря». Но главной «звездой» дня стала, конечно же, «Ай-Петри. Крым». Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Не случись кража картины с выездной выставки в Третьяковской галерее, не стала бы она так известна. Русский музей даже решил «хайпануть» и выпустить линейку товаров с репринтом «Ай-Петри». Сейчас футболки, холщовые сумки и передники вовсю продаются в фирменном магазине.

Попасть на выставку крымский работ Архипа Куинджи в Русском музее можно до 29 апреля 2019 года.

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