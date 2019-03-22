«Пушкин – наше не все»: Шнуров выступил в Госдуме

Спокойным шагом, почесывая затылок, рок-музыкант Сергей Шнуров вышел перед членами общественного совета по культуре в Госдуме и заявил в микрофон: «Хотел бы предостеречь». С таких тревожных слов лидер группы «Ленинград» начал свое слово в доме правительства.

- Мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан. Это не получится. Так как вертикальности давным-давно нет. Давно выстроилось горизонтальное общество, - громогласно заявил Шнуров, стоя перед своими коллегами, деятелями культуры, в очках и черной кофте с капюшоном. Эдакий стиль кэжуал.

Видео с выступлением Шнурова уже появилось в сети. В своей короткой речи рок-музыкант заявил, что создавать культуру и смыслы сегодня может каждый человек со смартфоном в руках и аккаунтом в Twitter.

- Любой блогер, любой человек, у которого есть Twitter является производителем смысла и производителем культуры, как бы это не казалось ужасным, - отметил Шнуров.

При этом скандальный рок-артист считает, что контролировать эту сферу никак нельзя. При этом вкладывать в это деньги, инвестировать, тоже никакого смысла нет. Лучшее решение, по мнению Шнурова – создавать атмосферу благоприятности и уважения. Но если говорить о самом рокере, то в его соцсетях не всегда можно увидеть атмосферу уважения.

Вероятно, представления Шнурова о современной культуре тоже не стандартны. Он считает, что пора избавить школьников от традиционного восприятия Пушкина как солнца русой поэхии.

- Надо во всех школах написать: Александр Сергеевич Пушкин - наше не все. Есть еще помимо Пушкина кое-что, - заключил Сергей Шнуров.

Напомним, что сегодня, 22 марта, Шнуров впервые явился в Госдуму в новом качестве.Такое появление лидера «Ленинграда» удивило пользователей сети. Интересно, как долго продержится культурная общественная деятельность музыканта.

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